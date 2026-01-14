Recherche
NBA

Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille

Tyrese Haliburton des Pacers évoque les défis mentaux de sa rééducation suite à sa rupture du tendon d'Achille subie lors des Finales NBA 2025, et révèle ses échanges avec Jayson Tatum et Dejounte Murray.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille

Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l’isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.

Crédit photo : © Trevor Ruszkowski-Imagn Images

La star des Pacers, Tyrese Haliburton, poursuit sa longue rééducation après la rupture du tendon d’Achille subie lors des Finales NBA 2025. Le meneur de jeu a récemment ouvert son cœur sur les difficultés mentales qu’il traverse durant cette période d’absence forcée qui l’éloigne des parquets pour toute la saison.

« J’y pense à chaque fois que je cligne des yeux », a confié Haliburton au sujet de sa blessure, selon The Athletic. « J’y pense tout le temps. Je ne sais pas si j’arrêterai un jour d’y penser, mais il faut comprendre qu’on doit passer à autre chose. »

LIRE AUSSI

Un processus de rééducation semé d’embûches psychologiques

Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l’isolement que peut représenter une rééducation de longue durée. Haliburton ne cache pas que cette épreuve le met à rude épreuve mentalement, avec des hauts et des bas difficiles à gérer.

« Ça a été dur », a admis la star des Pacers. « Honnêtement, il y a eu beaucoup de bons jours et beaucoup de mauvais jours, et j’ai un peu lutté avec ça. »

Pour traverser cette période compliquée, Haliburton s’appuie sur le soutien d’autres joueurs NBA qui vivent la même épreuve. Il entretient notamment des liens étroits avec Jayson Tatum des Boston Celtics et Dejounte Murray des New Orleans Pelicans, tous deux également en rééducation après une rupture du tendon d’Achille.

LIRE AUSSI

« Jayson et moi, on se parle beaucoup », a révélé Haliburton. « Dejounte a été formidable avec moi. On n’avait pas vraiment de relation cool, c’était juste une relation NBA, mais Dejounte a pris de mes nouvelles tellement souvent depuis que je me suis blessé. Dejounte est vraiment un mec bien et je l’apprécie énormément. »

Contrairement à Tatum et Murray, qui pourraient faire leur retour cette saison grâce à une blessure survenue plus tôt, les Pacers ont d’ores et déjà écarté leur leader pour l’intégralité de l’exercice 2024-2025. L’absence de leur maître à jouer se fait cruellement ressentir, Indiana occupant la dernière place de la Conférence Est avec un bilan catastrophique de 9 victoires pour 31 défaites.

