Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou

NBA - Victor Wembanyama brille avec 22 points et 10 rebonds dans la victoire éclatante des Spurs face à Milwaukee (119-101). Sorti temporairement après un choc avec Giannis Antetokounmpo, Wemby revient plus fort pour dominer son duel.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou

Victor Wembanyama a d’abord fait peur au public du Frost Bank Center

Crédit photo : Daniel Dunn-Imagn Images

Victor Wembanyama a fait trembler San Antonio avant de faire exploser Milwaukee. Le prodige français des Spurs s’est imposé face aux Bucks (119-101) dans un match marqué par une frayeur précoce et une démonstration offensive remarquable.

LIRE AUSSI

Une alerte qui tourne court, une performance qui impressionne

Le début de rencontre a semé l’inquiétude au Frost Bank Center. Après seulement trois minutes de jeu, Wembanyama et Giannis Antetokounmpo sont entrés en collision lors d’une action sous le panier. Le contact genou contre genou a envoyé le Français au sol, qui s’est relevé difficilement en se tenant le genou droit avant de regagner le vestiaire en boitillant.

Cette blessure rappelait sa récente hyperextension au genou qui l’avait éloigné des parquets. Mais Wembanyama est revenu au début du deuxième quart-temps, accueilli par les rugissements du public texan. « Un effort d’équipe », a souligné le Français à l’issue de la rencontre, minimisant sa performance individuelle.

Avec son nouveau look – le crâne rasé comme lors de son séjour dans un temple Shaolin en Chine – Wembanyama a livré une masterclass offensive. Il termine meilleur marqueur avec 22 points (dont 15 à 3-points avec seulement un échec de loin), 10 rebonds et 2 contres en seulement 22 minutes de jeu. Sa réussite exceptionnelle derrière l’arc (5/6) a permis aux Spurs de creuser définitivement l’écart.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
22
PTS
10
REB
1
PDE
Logo NBA
SAS
119 101
MIL

Les Spurs retrouvent leur rythme, les Bucks sombrent

San Antonio a dominé les débats après la pause, infligeant un cinglant 40-16 dans le troisième quart-temps. Stephon Castle a brillamment épaulé Wembanyama avec 19 points et 10 passes, tandis que De’Aaron Fox a ajouté 18 points. Cette performance collective a permis aux Spurs de mener jusqu’à 39 points d’avance.

« On peut battre tout le monde et on a battu quasiment tout le monde, mais on est trop irrégulier », a analysé Wembanyama. « On souffre de nos propres erreurs. On a beaucoup progressé par rapport au début de saison. On a augmenté notre plafond. Maintenant il faut élever notre niveau plancher. »

Pour Milwaukee, c’est une troisième défaite consécutive qui enfonce l’équipe dans la crise. Giannis Antetokounmpo, limité à 21 points et visiblement frustré, a rejoint le banc définitivement à dix minutes de la fin. Les Bucks (17 victoires, 24 défaites) comptent désormais plus de deux matchs de retard sur les Bulls, derniers qualifiés pour le play-in à l’Est.

Cette victoire permet aux Spurs de reprendre la deuxième place de la Conférence Ouest avec 28 victoires pour 13 défaites. Wembanyama et ses coéquipiers accueilleront les Timberwolves de Rudy Gobert dimanche, toujours au Frost Bank Center, une semaine après leur défaite dans le Minnesota.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Adam Atamna est le meilleur marqueur chez les U21 cette saison en Betclic ELITE, avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Les 10 meilleurs jeunes de la phase aller de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Bruno Caboclo n'a plus joué depuis l'AmeriCup, avec le Brésil en septembre 2025
EuroLeague
00h00Un ancien joueur du Limoges CSP rejoint le club de Dubaï
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Nelly Joseph fait partie d'un cercle très fermé d'intérieurs très efficaces
Betclic ELITE
00h00Nelly Jr Joseph dans un cercle très fermé des intérieurs en Betclic ELITE
La finale de la Leaders Cup ELITE 2 sera également diffusée, le dimanche 22 février
Leaders Cup
00h00Où regarder la Leaders Cup 2026 ?
EuroCup Féminine
00h00Nell Angloma brille encore et le BLMA met un pied en quart de finale de l’EuroCup
EuroLeague
00h00Boudée par les GM de l’EuroLeague, l’AS Monaco réagit avec une sixième victoire consécutive, à Paris
EuroCup Féminine
00h00Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier
Adam Atamna a marqué 13 points en 24 minutes mardi contre Boulazac
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac
1 / 0
Livenews NBA
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Jimmy Butler a terminé meilleur marqueur du match avec 32 unités
NBA
00h00Les Warriors dominent les Knicks privés de Jalen Brunson (126-113)
Le sniper a terminé la soirée avec six paniers à 3-points réussis
NBA
00h00Klay Thompson entre dans l’histoire NBA lors de la victoire des Mavericks contre le Jazz
Paolo Banchero termine la rencontre avec 26 points et 13 rebonds
NBA
00h00Memphis s’incline face à Orlando lors du premier match NBA à Berlin
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
L'ailier de 1,98 m et 22 ans ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat.
NBA
00h00Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors
1 / 0