Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou

Victor Wembanyama a fait trembler San Antonio avant de faire exploser Milwaukee. Le prodige français des Spurs s’est imposé face aux Bucks (119-101) dans un match marqué par une frayeur précoce et une démonstration offensive remarquable.

Une alerte qui tourne court, une performance qui impressionne

Le début de rencontre a semé l’inquiétude au Frost Bank Center. Après seulement trois minutes de jeu, Wembanyama et Giannis Antetokounmpo sont entrés en collision lors d’une action sous le panier. Le contact genou contre genou a envoyé le Français au sol, qui s’est relevé difficilement en se tenant le genou droit avant de regagner le vestiaire en boitillant.

Victor Wembanyama has exited the game with a knee injury. Prayers up 🙏 pic.twitter.com/jy0fBR9Kaq — Basketball Forever (@bballforever_) January 16, 2026

Cette blessure rappelait sa récente hyperextension au genou qui l’avait éloigné des parquets. Mais Wembanyama est revenu au début du deuxième quart-temps, accueilli par les rugissements du public texan. « Un effort d’équipe », a souligné le Français à l’issue de la rencontre, minimisant sa performance individuelle.

Avec son nouveau look – le crâne rasé comme lors de son séjour dans un temple Shaolin en Chine – Wembanyama a livré une masterclass offensive. Il termine meilleur marqueur avec 22 points (dont 15 à 3-points avec seulement un échec de loin), 10 rebonds et 2 contres en seulement 22 minutes de jeu. Sa réussite exceptionnelle derrière l’arc (5/6) a permis aux Spurs de creuser définitivement l’écart.

Les Spurs retrouvent leur rythme, les Bucks sombrent

San Antonio a dominé les débats après la pause, infligeant un cinglant 40-16 dans le troisième quart-temps. Stephon Castle a brillamment épaulé Wembanyama avec 19 points et 10 passes, tandis que De’Aaron Fox a ajouté 18 points. Cette performance collective a permis aux Spurs de mener jusqu’à 39 points d’avance.

« On peut battre tout le monde et on a battu quasiment tout le monde, mais on est trop irrégulier », a analysé Wembanyama. « On souffre de nos propres erreurs. On a beaucoup progressé par rapport au début de saison. On a augmenté notre plafond. Maintenant il faut élever notre niveau plancher. »

Pour Milwaukee, c’est une troisième défaite consécutive qui enfonce l’équipe dans la crise. Giannis Antetokounmpo, limité à 21 points et visiblement frustré, a rejoint le banc définitivement à dix minutes de la fin. Les Bucks (17 victoires, 24 défaites) comptent désormais plus de deux matchs de retard sur les Bulls, derniers qualifiés pour le play-in à l’Est.

Cette victoire permet aux Spurs de reprendre la deuxième place de la Conférence Ouest avec 28 victoires pour 13 défaites. Wembanyama et ses coéquipiers accueilleront les Timberwolves de Rudy Gobert dimanche, toujours au Frost Bank Center, une semaine après leur défaite dans le Minnesota.