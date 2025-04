Nicolas Batum brille (15 points en 9 minutes) avant de sortir blessé lors de la démonstration des Clippers contre Houston

Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a marqué les esprits mercredi soir à Inglewood. En pleine forme face à Houston, l’ex-capitaine des Bleus a enchaîné les paniers extérieurs (15 points à 5/6 à 3-points en 9 minutes) avant de devoir quitter ses partenaires, touché à l’aine droite.

Malgré son absence prématurée, les Clippers ont largement remporté la rencontre face à des Rockets remaniés, déjà assurés de finir deuxièmes à l’Ouest.

Aligné en sortie de banc, Nicolas Batum a illuminé le deuxième quart-temps des Clippers. L’ancien joueur de Caen, du Mans et de Nancy a inscrit les 12 premiers points de son équipe dans la période, tous derrière l’arc, avant d’ajouter un ultime tir primé pour porter son total à 15 unités. Mais la belle soirée s’est arrêtée net : le Français a quitté le terrain après avoir ressenti une douleur à l’aine droite. Selon l’insider Joey Linn sur X, il s’agit d’une gêne musculaire sans gravité apparente.

Just talked to Nicolas Batum in the locker room, and he said he’ll be fine.

— Joey Linn (@joeylinn_) April 10, 2025