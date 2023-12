Orléans va encore battre le record d’affluence de la saison LNB

Pro B - Orléans va jouer devant plus de 7 200 spectateurs ce vendredi 15 décembre contre Vichy, ce qui constitue la meilleure affluence de la saison LNB 2023-2024.

L’Orléans Loiret Basket reçoit la Jeanne d’Arc Vichy ce vendredi 15 décembre pour le choc de la 11e journée de Pro B. En effet, les deux équipes ont le même bilan, 8 victoires et 2 défaites, et occupent ainsi la deuxième place du championnat derrière le Stade Rochelais Basket.

Pour l’occasion, le CO’Met va être quasiment rempli. L’OLB a déjà vendu plus de 7 200 tickets et a ouvert la jauge portant la capacité de la salle à 8 500 places. Ainsi, le club loiretain va battre le record d’affluence de la saison de Pro B et même de France puisque la rencontre entre le Paris Basketball et les Metropolitans 92 n’avait attiré que 6 400 spectateurs le 8 octobre dernier. Contre l’Élan béarnais pour la première journée de la saison régulière de Pro B, l’équipe de Germain Castano avait attiré plus de 6 000 spectateurs le 22 octobre.

« Ce public et ces affluences qui augmentent à chaque fois, franchement, c’est exceptionnel, avoue le capitaine Ludovic Negrobar dans La République du Centre. Surtout en Pro B. C’est toujours énorme. Pour nous, c’est un gros plus, une motivation supplémentaire, mais cela ne nous rajoute pas de pression. Les gars kiffent cette ambiance-là. »

Le record historique de la Pro B a été réalisé le 30 mai 2023 avec le match retour de la demi-finale des playoffs d’accession contre Champagne. 9 530 spectateurs étaient venus garnir les rangs du CO’Met alors que la salle a passé la barre des 10 000 entrées pour le match de préparation de la Coupe du monde 2023, en août entre l’équipe de France et la Lituanie.