Le NBA Play-in livre son verdict final dans la nuit, avec deux rencontres couperets pour attribuer les dernières places en playoffs. À l’Est comme à l’Ouest, l’enjeu est limpide : gagner pour survivre. Entre stars attendues, dynamiques opposées et tensions accumulées, ces deux affiches promettent.

Un duel sous tension entre Curry et Booker à l’Ouest

Du côté de la Conférence Ouest, les Golden State Warriors arrivent avec un premier succès en poche dans ce play-in. Le duo Stephen Curry – Draymond Green devra enchaîner une deuxième victoire après le succès acquis face aux LA Clippers pour valider un billet en playoffs.

En face, les Phoenix Suns jouent leur survie après une défaite marquante contre Portland lors du premier match de play-in. Malgré tout, la franchise de l’Arizona pourra compter sur un collectif dense emmené par Devin Booker, mais aussi Jalen Green et Dillon Brooks.

Le cas Brooks sera particulièrement scruté. L’ailier traîne un passif bien connu avec les Warriors, notamment avec Draymond Green. Il a d’ailleurs récemment affiché son envie de les affronter, ajoutant une dimension supplémentaire à ce match déjà brûlant.

Golden State s’appuiera sur son expérience et sa capacité à performer dans les moments décisifs, tandis que Phoenix devra montrer un tout autre visage que celui affiché face aux Blazers.

LaMelo Ball face à Banchero duel de styles à l’Est

À l’Est, l’opposition entre les Charlotte Hornets et le Orlando Magic met en scène deux jeunes leaders, récemment pointés du doigt pour différentes raisons.

Côté Charlotte, LaMelo Ball sera au cœur de toutes les attentions. Le meneur sort d’un match tendu face à Miami, marqué par un geste dangereux sur Bam Adebayo qui n’a finalement pas été suspendu. Un épisode qui a fait parler, mais qui n’empêche pas Ball de rester l’atout numéro un de Hornets séduisants cette saison.

Face à lui, Orlando comptera sur Paolo Banchero, auteur d’une saison en demi-teinte. L’intérieur All-Star a déjà prouvé qu’il avait les épaules pour porter son équipe malgré les difficultés de l’exercice en cours. Après la récente défaite contre Philadelphie qui a privé le Magic d’une qualification directe, la formation florienne aura besoin de profondeur pour épauler son franchise player face à la darling de la saison.

Le Magic mise sur sa solidité collective et sa défense, tandis que Charlotte cherchera à imposer du rythme et à s’appuyer sur le talent créatif de Ball et l’adresse du duo Knueppel – Miller.

Deux matchs, deux tickets, zéro droit à l’erreur

Dans ce format de play-in impitoyable, il n’y a pas de calcul à faire. Les vainqueurs rejoindront les playoffs en tant que 8e de leur conférence respective, tandis que les perdants verront leur saison s’arrêter brutalement.

Entre l’expérience des Warriors, l’orgueil des Suns, le talent brut des Hornets et la montée en puissance du Magic, la nuit s’annonce décisive pour quatre franchises aux ambitions encore intactes.