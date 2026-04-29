Les écarts commencent à se creuser dans certaines séries, tandis que d’autres repartent quasiment de zéro. À ce stade du premier tour, les matchs ne se ressemblent plus : certains sont déjà des rencontres à élimination, d’autres des batailles pour reprendre le contrôle. Entre urgence, gestion de momentum et possible qualification, cette nuit concentre plusieurs bascules potentielles.

Magic – Pistons (3-1), Game 5 : Orlando à une marche de l’exploit !

Le Magic a pris une avance nette (3-1) en imposant des matchs à faible score et très contrôlés. Orlando a su dicter le tempo, en fermant les espaces et en forçant Detroit à s’installer sur demi-terrain, poussant les Pistons dans l’inconfort.

Le Game 4 a confirmé cette tendance avec une domination claire, dans la continuité d’une série où la discipline défensive et physique d’Orlando fait la différence. Detroit, pourtant leader de la conférence Est, n’a jamais réussi à imposer son rythme sur la durée.

Le retour dans le Michigan place désormais les Pistons face à une réalité brutale : trois victoires de suite ou une élimination dès le premier tour. Cade Cunningham, lui-même, n’a pas caché sa frustration après le dernier match, pointant un niveau de jeu clairement insuffisant pour exister en playoffs. Le visage affiché par les pensionnaires de la Little Caesars Arena paraît bien loin de l’équipe qui a dominé cette saison régulière.

L’enjeu est limpide pour les hommes de J.B. Bickerstaff : retrouver de l’adresse et surtout de la fluidité offensive. Car face à une formation floridienne à 48 minutes de réaliser l’upset, chaque possession mal négociée pèsera double.

Raptors – Cavaliers (2-2), Game 5 : Cleveland capable de casser la dynamique ?

Cette série a changé de visage. Menés 2-0, les Raptors ont su profiter de leur retour au Canada pour égaliser (2-2), dans des matchs où Cleveland a également manqué cruellement d’adresse. Le dernier match a été révélateur, avec un record historique de maladresse pour les Cavaliers. Une inefficacité offensive qui les a empêchés de capitaliser sur des séquences défensives pourtant solides.

Scottie Barnes et les siens n’ont pas été beaucoup plus adroits, mais la formation canadienne a su rester constante, en capitalisant sur chaque passage à vide adverse et en imposant davantage de rythme dans certaines séquences. Le gameplan défensif de Darko Rajaković a fait ses preuves lors des games 3 et 4, mais ce soir, les Raptors devront faire sans l’élan de leur public.

Le retour dans l’Ohio remet les Cavs face à leurs responsabilités. L’enjeu n’est pas uniquement de gagner, mais de retrouver une base offensive crédible. Car sans adresse, la pression bascule très vite dans une série désormais totalement relancée. Atkinson peut compter sur un effectif capable d’élargir efficacement le terrain, James Harden, Donovan Mitchell ou encore Mike Strus devront élever leurs standards pour repasser devant des dinos en confiance.

Rockets – Lakers (1-3), Game 5 : Balle de match pour L.A.

Los Angeles a laissé filer une opportunité de se débarrasser de Houston lors du Game 4. Heureusement pour le groupe de JJ Redick, l’avance reste confortable et les Californiens peuvent conclure ce soir, devant leur public.

Ce qui ressort de cette série, c’est la capacité des Lakers à s’adapter malgré les absences de Luka Doncic et Austin Reaves. Porté par LeBron James, mais également par des contributions importantes de Luke Kennard ou Marcus Smart, L.A. a su contrôler les trois premières rencontres et limiter notamment les transitions des Texans.

Les Rockets ont évité le sweep lors du dernier match grâce à Amen Thompson, mais restent en grande difficulté sur l’ensemble de la série, notamment en raison de l’absence de Kevin Durant. Alperen Sengun semble également en deçà de ses standards habituels dans son duel face à Deandre Ayton.

Le possible retour d’Austin Reaves pourrait offrir une solution supplémentaire aux Angelinos, notamment dans la création offensive. Mais l’enjeu principal reste la gestion de ce type de match : conclure la série sans laisser d’espoir.Houston, de son côté, n’a plus de marge. Chaque match est désormais une question de survie.