Plus de 20 joueurs de Betclic ÉLITE concernés par la fenêtre internationale de février

En plus de deux entraîneurs, Frédéric Fauthoux (Bourg-en-Bresse) et Laurent Vila (Strasbourg), plus de 20 pensionnaires de Betclic ÉLITE sont concernés par cette fenêtre internationale de février. Les clubs d’EuroLeague sont plutôt majoritaires dans les joueurs envoyés en sélection, avec notamment six pour l’AS Monaco, deux pour l’ASVEL et trois pour Paris !

ASVEL (2) :

Neal Sako (France)

Théo Maledon (France)

Bourg-en-Bresse (1) :

Chalon-sur-Saône (2) :

Cholet (2) :

Dijon (2) :

Allan Dokossi (République centrafricaine)

Jean-Philippe Dally (Côte d’Ivoire)

Gravelines-Dunkerque (1) :

La Rochelle (1) :

Le Mans (1) :

Le Portel (1) :

Monaco (6) :

Élie Okobo (France)

Matthew Strazel (France)

Petr Cornelie (France)

Daniel Theis (Allemagne)

Georgios Papagiannis (Grèce)

Alpha Diallo (Guinée)

Nancy (2) :

Mohammad Amini (Iran)

Isaiah Washington (République centrafricaine)

Paris (3) :

Saint-Quentin (2) :