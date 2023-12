Pour le 500e match de David Lighty, l’ASVEL battue à l’usure par le Maccabi Tel-Haviv

EuroLeague - Toujours pas de victoire à l'Astroballe cette saison pour l'ASVEL. Face au Maccabi Tel-Haviv, Villeurbanne a encore une fois été proche de l'emporter mais a de nouveau dû rompre (91-94) dans une partie marquée par la 500e apparition de David Lighty sous le maillot villeurbannais.

Ces petits détails qui font tant défaut à l’ASVEL. Comme souvent ces dernières semaines, Villeurbanne n’est pas passé loin de débloquer son compteur à domicile en EuroLeague cette saison. Mais encore une fois, dans les ultimes gestes, les hommes de Gianmarco Pozzecco ont failli face une équipe du Maccabi Tel-Haviv qui a bien profité des erreurs rhodaniennes en fin de match pour l’emporter (91-94).

Le duo De Colo – Lauvergne au top en première période

Dans un match âpre, serré, avec plus de vingt changements de leaders, les détails comptent forcément au moment de tirer le bilan d’une nouvelle défaite pour l’ASVEL à l’Astroballe en EuroLeague. Car d’envie et de volonté, Villeurbanne n’en manque pas, bien au contraire. En première période face au Maccabi Tel-Haviv, le club de Tony Parker a pu compter sur ses vieux routiers de l’EuroLeague, Nando De Colo et Joffrey Lauvergne, qui compilaient 22 points sur les 20 premières minutes. Les deux amis illustraient leur parfaite entente sur une superbe passe du meneur, traversant tout le terrain, pour finir dans les mains de l’intérieur (33-33, 16′). L’ASVEL restait encore dans la partie dans le 3e quart-temps, pouvant compter sur les 11 points de Timothé Luwawu-Cabarrot sur la période (19 points au total).

Trop de paniers faciles offerts

Sauf qu’en fin de match, les coéquipiers d’Edwin Jackson ont commis beaucoup trop d’erreurs pour l’emporter, à l’image des nombreux lay-ups offerts aux joueurs du Maccabi. Si Joffrey Lauvergne s’est encore démené comme un beau diable dans la peinture (23 points, record de la saison, et 9 rebonds), l’ASVEL a couru après le score dans les dernières secondes, après une faute antisportive de Nando De Colo (22 points) sur Wade Baldwin IV (21 points et 8 passes décisives) à 44 secondes de la fin (85-90, 39′). Villeurbanne a bien eu une balle d’égalisation avec 3 secondes à jouer et la possession dans le camp israélien. Les deux acteurs cités précédemment étaient encore une fois au coeur de la scène : le tir de NDC était contré par les longs bras du meneur américain (91-94). Avec moins de rotations que le Maccabi Tel-Haviv et coupable de plusieurs erreurs fatales dans les dernières secondes de la partie, l’ASVEL a fini par rompre.

