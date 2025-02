Pour Philippe Ausseur, la LNB doit convaincre les chaînes télé de « miser sur le basket »

À l’approche de la Leaders Cup, l’un des quatre événements annuels de la Ligue Nationale de Basket, le président de la LNB Philippe Ausseur s’est exprimé sur plusieurs sujets gravitant autour du basket français. En visite au Rhénus lors de Strasbourg – Monaco, il s’est entretenu avec l’un des quotidiens locaux, Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). Le successeur d’Alain Béral a notamment donné son regard sur la popularité et l’exposition médiatique du basket français.

L’un des grands cheval de bataille de la LNB est notamment la diffusion télé. L’élite du basket français peine à trouver un diffuseur fiable depuis plusieurs années maintenant. Le partenariat avec Skweek, qui est la propriété de FEDCOM Média, l’illustre bien, lui qui n’a finalement tenu qu’une saison, marqué par un conflit en fin de saison avec La Chaîne L’Équipe (non-paiement de droits audiovisuels et de frais de production). Pour la saison 2024-2025 et jusqu’en 2029, le diffuseur officiel de la Betclic ÉLITE est DAZN, qui commence une guerre larvée avec la ligue de football et menace de ne plus payer les droits de la Ligue 1…

« Le basket pro français est un peu sorti des radars depuis quelques années mais on peut aussi avoir des regrets », rappelle Philippe Ausseur. « Avec L’Équipe TV, on avait réussi à trouver une fenêtre intéressante et cette chaîne pouvait se retrouver en 4e place dans les audiences du dimanche soir. On essaye d’installer des choses avec DAZN, qui diffuse un match en clair chaque semaine. Et on se doit de continuer à discuter. Les chaînes de télé sont des partenaires. On doit convaincre de leur intérêt à miser sur le basket. »

Par ailleurs, Philippe Ausseur a réaffirmé sa conviction, renforcée par le traditionnel classement d’Eurohoops : la Betclic ÉLITE est le troisième meilleur championnat en Europe.