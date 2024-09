La Betclic Élite considérée troisième meilleure ligue d’Europe par Eurohoops, derrière l’Espagne et la Turquie

Chaque année, le site Eurohoops dévoile un classement des 10 meilleures ligues domestiques en Europe, avec des critères comme la qualité des effectifs, les budgets ou les perspectives de développement. Un rituel bien rodé. Et cette année, nos confrères classent la Betclic Élite en… troisième position. Soit une place de mieux qu’en 2023, deux places de mieux qu’en 2021, ou encore trois places de mieux qu’en 2017. En bref, la Pro A est en pleine évolution et gagne de l’importance au sein de l’écosystème européen. Cette année, seules les ligues espagnoles et turques sont devant. Les ibériques règnent en maîtres absolus sur le continent depuis des années. Mais la Betclic Élite est donc considérée d’un meilleur niveau que les ligues italiennes, allemandes ou encore adriatiques.

Un haut niveau de compétitivité et une popularité grandissante

Il faut dire que plusieurs éléments vont en effet dans le bon sens. Les trois dernières très bonnes saisons de l’AS Monaco en EuroLeague (une fois au Final Four, deux fois en playoffs), et le récent titre de MVP de Mike James, permettent d’apporter de la lumière positive sur le championnat. Tout comme la présence avec une licence permanente de l’ASVEL, malgré les performances décevantes, et l’arrivée imminente du Paris Basketball. Avec trois clubs, le championnat français sera le deuxième plus représenté dans l’élite du basket européen. À l’échelon inférieur, en EuroCup, les derniers finalistes sont deux clubs français (Bourg et Paris). Au niveau national, de plus en plus d’équipes montent des effectifs solides et le niveau global s’améliore d’année en année. Les records d’affluence sont aussi battus chaque saison.

De plus, la Betclic Élite a formé les deux derniers n°1 de Draft NBA (Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher), et deux autres du top 10 (Bilal Coulibaly et Tidjane Salaün). Les universités et recruteurs américains cherchent même à s’inspirer de ce que fait le championnat français dans la formation de ses jeunes. On peut aussi observer le rayonnement du championnat en outre-atlantique avec le nombre de plus en plus élevé d’ancien joueurs NBA qui viennent rejoindre ses rangs (Furkan Korkmaz, Jerome Robinson, Andre Roberson, Malik Fitts, Tyrell Terry, Shaquille Harrison et Admiral Schofield rien que cet été). Enfin, le développement économique et la popularité du basket dans le pays sont en hausse, donnant de brillantes perspectives d’avenir. Le succès de l’équipe nationale n’y est pas étranger.

Voilà ce qu’ont dit nos confrères d’Eurohoops pour justifier cette troisième position :

« C’est une opportunité en or pour le championnat français de faire un grand pas en avant. Ils ont trois équipes d’EuroLeague dont une dans la capitale Paris – l’ASVEL et Monaco sont les deux autres – et un candidat au titre en EuroCup avec Bourg-en-Bresse. De plus, le sport est très populaire dans le pays, même si celle-ci est encore surtout concentrée sur l’équipe de France et la NBA. La Pro A doit arriver à surfer sur cette vague pour devenir mainstream. »