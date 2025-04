Pourquoi le match ASVEL – Monaco est une vraie finale pour la Roca Team

La dernière journée de saison régulière d’EuroLeague propose un choc entre deux formations du championnat de France aux allures de finale ce jeudi 10 avril. Si l’ASVEL (15e, 13 victoires – 20 défaites) est déjà éliminée de la course aux playoffs, ce duel contre l’AS Monaco (4e, 20 victoires – 13 défaites) n’a rien d’anodin. Pour les hommes de Vassilis Spanoulis, la victoire est impérative : elle garantirait la 4e place, l’avantage du terrain en quarts de finale, et surtout l’assurance d’éviter les pièges du play-in.

Une place dans le Top 4… ou la menace du play-in

Derrière Monaco, plusieurs mastodontes européens (Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich, Anadolu Efes Istanbul) comptent 19 victoires et pourraient griller la politesse aux Monégasques en cas de défaite à l’Astroballe. Pas le droit à l’erreur donc pour une Roca Team qui vise une 4e qualification consécutive pour les playoffs depuis son entrée dans la compétition en 2021. Et même si l’ASVEL n’a plus rien à jouer, elle reste dangereuse à domicile (10 victoires en 16 matchs), surtout face à un rival.

Duel électrique sur le parquet… et en coulisses

La tension entre les deux clubs n’a jamais été aussi vive. Dans une interview accordée à L’Équipe, Oleksiy Yefimov (GM de l’ASM) a jeté de l’huile sur le feu : « Tous les joueurs de l’ASVEL veulent porter le maillot monégasque. » Une déclaration qui illustre une rivalité sportive mais aussi financière, avec le conflit judiciaire autour de Skweek – propriété de Fedcom, actionnaire majoritaire de Monaco – dont l’ASVEL attend encore plusieurs millions d’euros selon Tony Parker. Une passe d’armes qui se transpose ce jeudi sur le terrain, où l’ASVEL pourrait bien vouloir gâcher la fête monégasque.

Les clés du match : défense et intensité

Requinquée par sa victoire face à Nanterre le week-end dernier, la Roca Team s’avance au complet pour ce choc. Le meneur Nick Calathes résume la mission : « Il faut se présenter avec la bonne approche mentale. La défense sera la base de tout. » Face à des créateurs comme Théo Maledon (7e scoreur de la saison, 17 points de moyenne) et Nando De Colo (leader de l’EuroLeague aux lancers-francs), l’intensité défensive sera essentielle.

Monaco affiche les meilleures statistiques défensives d’Europe : 13,7 balles perdues provoquées chez l’adversaire (1er), tout en se contentant de 10,7 ballons perdus par match (2e plus faible). Et peut compter sur Mike James (15,6 points – 5,7 passes), Alpha Diallo (1,2 interception) ou encore Georgios Papagiannis (1,4 contre) pour faire la différence.

Un sixième duel cette saison… pour basculer

Ce sera déjà le sixième affrontement entre les deux clubs cette saison. Avantage à la Roca Team (3 victoires), mais l’ASVEL a su faire mal à Monaco à deux reprises, dont une victoire récente à Gaston Médecin en Betclic ÉLITE (86-94). Dans un match où tout peut basculer, chaque possession vaudra cher.

Avec un passé commun riche, des tensions en coulisses, des enjeux immenses pour l’une, une revanche sportive pour l’autre… Cette « finale » de la saison régulière EuroLeague promet une soirée bouillante. Le rendez-vous est fixé à 20h, à suivre sur SKWEEK et TV Monaco.