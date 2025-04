Rudy Gobert et les Timberwolves réagissent avec un carton historique à Memphis

Après une cruelle défaite contre Milwaukee deux jours plus tôt, où les Timberwolves avaient dilapidé 24 points d’avance, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et ses coéquipiers ont parfaitement relevé la tête ce jeudi soir. En déplacement chez un concurrent direct à l’Ouest, les Memphis Grizzlies, Minnesota s’est imposé de manière spectaculaire (141-125), emmené par un Anthony Edwards incandescent (44 points) et un Julius Randle efficace (31 points, 10 rebonds).

Un troisième quart-temps record

C’est au retour des vestiaires que la franchise du Minnesota a plié la rencontre. En inscrivant 52 points dans le troisième quart-temps – un record pour la franchise et la plus grosse période offensive de la saison en NBA – les Timberwolves ont littéralement assommé Memphis. Rudy Gobert a joué un rôle discret mais précieux dans ce récital collectif : 13 points à 5/5 aux tirs, 8 rebonds et 4 passes décisives en 35 minutes. Propre, sobre et impactant.

RUDY GOBERT TONIGHT 13 POINTS

5/5

8 REBOUNDS

4 ASSISTS

+17 pic.twitter.com/98K1TtnrOZ — Wolves Lead (@TWolvesLead) April 11, 2025

Un pas vers les playoffs

Avec cette sixième victoire sur leurs sept derniers matchs, les Timberwolves (47 victoires – 33 défaites) rejoignent Memphis et Golden State dans une lutte haletante pour éviter le play-in tournament. Le succès à Memphis, qui restait sur trois victoires, pourrait s’avérer crucial à l’approche de la fin de saison régulière. Le collectif dirigé par Chris Finch recevra Brooklyn dès vendredi pour tenter d’enchaîner.