Zaccharie Risacher flambe à Brooklyn : record en carrière et signal fort dans la course au ROTY

Deux jours après avoir soufflé sa vingtième bougie, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a fêté son anniversaire à sa manière : avec un récital offensif. Ce jeudi soir, sur le parquet du Barclays Center de Brooklyn, l’ailier français des Atlanta Hawks a établi son nouveau record en carrière avec 38 points, menant les siens vers une victoire tranquille (133-109).

Le n°1 de la dernière Draft NBA a rayonné d’entrée pour signer un premier quart-temps quasi parfait et terminer avec 15 tirs réussis sur 20, dont 6/11 derrière l’arc et un immaculé 9/9 à 2-points. Il n’a manqué que ses lancers francs (2/5) pour franchir la barre des 40.

Un match à sens unique, un Risacher flamboyant

Dès la première mi-temps, Zaccharie Risacher avait déjà 23 points au compteur, pour sécuriser son quatrième match à 20 unités sur une mi-temps cette saison. Les Hawks menaient alors 69-45 et ne seront jamais inquiétés. L’ancien joueur de la JL Bourg a enchaîné les contre-attaques, multiplié les dunks et s’est régalé face à une équipe des Nets bien trop tendre.

CAREER NIGHT FOR ZACCHARIE RISACHER 🚨 💪 38 PTS (career-high)

💪 4 REB

💪 2 STL

💪 6 3PM pic.twitter.com/4sIArQCVyx — NBA (@NBA) April 11, 2025

Son coéquipier Trae Young a ajouté 24 points et 12 passes décisives, tandis que Dyson Daniels s’est fendu d’une ligne quasi triple-double : 10 points, 9 passes, 9 rebonds et 3 interceptions. Côté Nets, seul Jalen Wilson (20 points) a un peu surnagé.

Le seul rookie à plusieurs matchs à 35 points

Avec cette performance, Risacher devient le seul rookie cette saison à avoir signé plusieurs matchs à 35 points ou plus. Mieux encore, il rejoint Allen Iverson comme les seuls n°1 de Draft à réussir plusieurs rencontres à 35 points ou plus et 5 paniers à 3-points ou plus sur leur saison rookie. Une statistique qui en dit long.

Allen Iverson (1996-97): 7

Trae Young (2018-19): 5

Zaccharie Risacher (2024-25): 4***

Donovan Mitchell (2017-18) 4

Jalen Green (2021-22): 4

Brandon Miller (2023-24): 4 — Hawks PR (@HawksPR) April 11, 2025

« Je ne me sens pas comme si j’avais 20 ans. Je suis un homme depuis que j’ai 16 ans », a-t-il confié sur le terrain après le match au micro de Tabitha Turner.

Le ROTY comme récompense ultime ?

Même s’il semble aujourd’hui légèrement devancé par le Spur Stephon Castle (1,98 m, 20 ans) dans la course au Rookie de l’année, Zaccharie Risacher signe une fin de saison remarquable. Avec quatre matchs à 30 points ou plus, il prouve qu’il est déjà l’un des meilleurs scoreurs de sa génération. Il sera attendu dès la semaine prochaine pour le play-in tournament, sans doute contre le Magic ou le Heat, avec en ligne de mire une place en playoffs face aux Cavs ou aux Celtics. Un vrai test de caractère, un an après avoir disputé une finale d’EuroCup avec la JL Bourg.