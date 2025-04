Rudy Gobert et les Wolves s’effondrent, Alex Sarr trop bon pour le tanking des Wizards ?

À l’approche de la fin de la saison, certaines franchises ne masquent même plus leur envie de récupérer Cooper Flagg, le n°1 annoncé de la Draft… Parmi elles, Washington, avant-dernier bilan de la NBA (17v-62d).

La nuit dernière, Alexandre Sarr a tout fait pour offrir un 18e succès aux Wizards. Mais ce n’était visiblement pas dans les plans de l’équipe de la capitale fédérale. Face aux Pacers, le Toulousain a compilé 20 points à 8/17, 12 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres en 32 minutes.

L’une de ses performances les plus complètes de la saison, récompensées par un +/- de +16. Oui, sauf que cela venait contrarier les plans tanking de Washington… Alors, Sarr est sorti à 6 minutes et 17 secondes du buzzer final, alors que les Wizards menaient encore 84-81. Sans lui (ni Jordan Poole, auteur de 19 points en seulement 19 minutes), Indiana s’est envolé vers la victoire (104-98).

Avec la visite des Grizzlies à Charlotte, Tidjane Salaün a dû avoir des flashs du quart de finale de Betclic ÉLITE entre Paris et Cholet l’an dernier avec la présence de Tuomas Iisalo sur le banc de Memphis.

Le rookie des Hornets a profité de la fin de saison en roue libre des siens pour continuer à engranger de la confiance. Passé tout près d’un double-double, il a cumulé 13 points à 3/7, 9 rebonds et 3 passes décisives en 29 minutes.

Si Charlotte a encaissé sa 9e défaite en 10 matchs (100-124), Moussa Diabaté n’a pas démérité non plus avec 10 points à 5/6, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 17 minutes.

Défaite coûteuse pour Atlanta : alors que les Hawks avaient la possibilité de rattraper Orlando à la 7e place, et ainsi tenter d’emprunter un chemin moins tortueux en play-in, l’équipe de Zaccharie Risacher a plié à domicile (112-119).

Le rookie français a été à l’image des siens : timoré. Il termine avec 8 points à 3/6, 1 rebond et 1 passe décisive en 16 minutes, de loin le temps de jeu le moins élevé des titulaires d’Atlanta, preuve de la confiance encore fluctuante de son coach Quin Snyder.

Fin de série pour Rudy Gobert… Alors qu’il restait sur une impressionnante série statistique (18,6 points et 16,3 rebonds sur les 7 derniers matchs), le pivot des Wolves est retombé de son nuage face aux Bucks (seulement 6 points à 3/4, 9 rebonds et 2 passes décisives en 34 minutes).

Une chute brutale qui symbolise l’effondrement de Minnesota à Milwaukee : alors que les Wolves menaient 95-71 à moins de dix minutes de la fin, soit de 24 points, ils ont perdu 110-103. Par ailleurs, Rudy Gobert s’est retrouvé au cœur d’un mini-accrochage avec Kevin Porter Jr., qui lui a valu une faute technique dans le money-time.

Rudy Gobert and Kevin Porter Jr. got mixed up. Bobby Portis and Gary Trent got in there as well.

Here is some of the aftermath: pic.twitter.com/GB5bNJJX1w

