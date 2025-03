Scénario dingue à Istanbul : Paris dépossédé de sa victoire au buzzer par Fenerbahçe !

15 points d’avance en fin de 3e quart-temps…

Une issue tellement cruelle pour Paris, qui laisse passer, ou plutôt s’est fait chiper, une victoire aussi importante que méritante ce mardi 25 mars. Car malgré un effectif qui s’est largement amoindri en début de semaine (Lô, Malcolm, Hommes et Kratzer absents), le club de la capitale a mené la vie dure au Fenerbahçe, 2e de la saison régulière d’EuroLeague.

Avec une adresse extérieure retrouvée (10/23 à 3-points) et un duo Shorts – Hifi (38 points) encore davantage mis à contribution en l’absence du champion du monde allemand, les Parisiens ont compté jusqu’à 15 points d’avance dans le 3e quart-temps (57-72, 28′).

Mais cette avance a fondu dans le dernier quart-temps, avec les mains chaudes de Marko Guduric (25 points à 10/15 aux tirs) et Errick McCollum (18 points à 7/10 aux tirs), permettant le retour du Fener à coup d’une série de 21 points à 5 (88-86). Groggy mais pas complètement K-O, Paris a su se remobiliser, grâce à des paniers décisifs de Yakuba Ouattara (13 points dont 3/5 à 3-points), de gros rebonds offensifs (12) ou encore un précieux and-one de T.J. Shorts.

Et sur le dernier panier de la partie du Californien, qui a réussi à se faufiler jusqu’au cercle en partant sur sa droite, Tiago Splitter et ses joueurs ont bien cru tenir leur victoire. Peut-être trop d’ailleurs, avec Nadir Hifi laissant filer Nigel Hayes-Davis pour se démarquer, avoir juste assez de temps pour planter l’un de ses rares paniers de la partie (19 points à 6/16 aux tirs), et ainsi crucifier Paris (101-100).

TJ SHORTS YOU ARE DAT GUY !!!!

Reste une possession pour le Fener.

Focus guys. Let’s GET IT. 💪 QT4 – 0’02@FBBasketbol 98@ParisBasketball 100 pic.twitter.com/3HcbVayHNX — Paris Basketball (@ParisBasketball) March 25, 2025

Le Fener assure sa place en playoffs, Paris devra se relever

Une défaite rageante pour Paris, tant un succès aurait été bénéfique dans sa quête de top 6 et donc de playoffs. Ironie de l’histoire, c’est le Fenerbahçe qui a assuré sa participation en quart de finale grâce à cette 21e victoire de la saison en 31 matchs. Reste désormais trois matchs au Paris Basketball pour faire de même, mais les têtes vont certainement bien cogitées avant de défier, vendredi 28 mars, un autre cador européen, le Panathinaïkos.