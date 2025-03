Stéphane Dumas officiellement nommé coach du HTV

Comme annoncé, Stéphane Dumas (46 ans) est le nouveau coach de l’équipe professionnelle du Hyères-Toulon Var Basket (HTV). Ce jeudi 13 mars, le club varois a officialisé la nouvelle. « Stéphane a accepté de nous rejoindre pour les 4 prochains mois dans l’opération maintien, indique le HTV dans son communiqué. Il bossera en étroite collaboration avec Gaëtan Etienne. »

Le HTV est 17e sur 20 à 10 journées de la fin

Ancien joueur de haut-niveau, le natif de Sanary-sur-Mer s’est reconverti dans le coaching suite à la carrière de sa carrière de sportif professionnel. Il succède à Jean-Louis Borg sur le banc du club promu en Pro B l’an passé. Mardi soir, il était présent au Palais des Sports pour assister à la défaite de l’équipe face à Nantes (73-78).

Ce vendredi, l’ancien entraîneur adjoint de Gran Canaria et des Metropolitans 92 devrait fort logiquement être qualifié pour coacher son premier match, à Rouen, pour la 28e journée de Pro B. Il reste exactement 10 matches pour permettre à Stéphane Dumas de sauver le HTV de la relégation. Actuellement, les Varois, 17e sur 20 avec 9 victoires et 18 défaites), comptent deux victoires d’avance sur les deux relégables, Chartres et Fos Provence.