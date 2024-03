Terry Tarpey (Monaco) arrêté six semaines

Terry Tarpey (1,95 m, 30 ans) va manquer six semaines de compétition. L’ailier de l’AS Monaco va devoir se faire opérer ce lundi 25 mars suite à sa blessure au ménisque du genou gauche.

Disposant d’un rôle limité en EuroLeague (six entrées seulement, pour 10 minutes de temps de jeu), Terry Tarpey est par contre beaucoup plus utilisé en Betclic ELITE (19 minutes en moyenne sur 24 entrées en jeu, pour 4,7 points à 35,6% de réussite aux tirs et 3,8 rebonds).

Alors que la Roca Team est fatiguée selon son coach, son absence s’avère problématique dans une période où les matches vont s’enchaîner avec les playoffs d’EuroLeague. Car durant ces playoffs, il faudra bien des joueurs aptes pour faire souffler les cadres durant les matches de championnat de France.