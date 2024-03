Terry Tarpey (Monaco) blessé au ménisque

Alors qu’il avait de nouveau entrevu la lumière la semaine dernière, avec notamment une apparition record en EuroLeague à Berlin, Terry Tarpey a dû mettre le clignotant pour rejoindre l’infirmerie monégasque.

Après avoir ressenti des douleurs dès le quart de finale de Coupe de France, où il a brillé contre Nanterre (17 d’évaluation en 24 minutes), l’international français a dû se contenter de 15 minutes le lendemain, en délicatesse avec son ménisque. « C’est encore un blessé de plus », déplorait Sasa Obradovic. D’ores et déjà forfait pour les réceptions de Valence et de Strasbourg (contre qui il a signé son record de points sous le maillot monégasque, en octobre, avec 20 unités au Rhénus), l’ancien manceau en saura plus après consultation avec un chirurgien lundi. Mais l’heure n’est pas à un trop grand pessimisme.

En revanche, absent contre Milan (80-98), Matthew Strazel sera lui de retour sur la feuille de match face à Valencia. « J’attends de lui qu’il nous amène de l’énergie », a indiqué Sasa Obradovic. Soit tout ce qui a manqué mercredi soir face à l’Olimpia…