Sasa Obradovic s’en prend au calendrier : « Il aurait fallu envoyer les Espoirs pour la Coupe de France »

Depuis deux mois, le calendrier infernal est l’un des sujets de conversation récurrents au sein de l’AS Monaco. Hier, contre Milan, la Roca Team disputait son 60e match de la saison, son 20e en deux mois, dans quatre compétitions différentes (Betclic ÉLITE, Leaders Cup, Coupe de France, EuroLeague)… Des cadences infernales qui lui ont notamment coûté sa Coupe de France, avec une défaite en demi-finale dimanche contre Strasbourg (89-93). « Ce calendrier est insensé pour les joueurs », disait alors Mirco Ocokoljic, l’adjoint de Sasa Obradovic.

« Des fantômes en face de moi »

Mercredi soir, après la fin de série européenne (défaite 80-98 face à Milan), c’est le head coach serbe qui s’en est pris à l’infernal planning, suggérant notamment que son club aurait mieux fait de sacrifier la Coupe de France, à l’image de ce qu’avait réalisé Paris en envoyant ses Espoirs lors du 1/32e de finale à Lille mi octobre. Pourtant, il a peu ouvert son banc, avec seulement 4 minutes pour Mouhammadou Jaiteh et un DNP pour Petr Cornelie, déjà très peu utilisés à Trélazé. Sans même parler des 10 petites minutes accordées au capitaine Yakuba Ouattara…

« Tactiquement, je ne peux rien faire quand les joueurs sont incapables de bouger sur le terrain. Ça fait deux jours que je me demande à quoi nous allions ressembler pendant ce match. Nous avons été en retard sur toutes les situations. Cette équipe ne peut pas jouer sans énergie et on a tout grillé le week-end dernier. Ça me fait mal. Comme je l’ai dit, il aurait fallu envoyer les Espoirs pour la Coupe de France, comme Paris l’a fait. Mais nous, nous avons l’objectif de tout gagner… Il faut être un magicien dans ces conditions. On ne pouvait pas revenir en courant en défense, on n’a pas pu exécuter comme on le voulait. Je ne peux rien dire à mes joueurs : quand vous n’avez pas de jambes, vous n’avez pas de tête. Nous sommes complètement vidés. Ça fait deux jours que j’ai l’impression d’avoir des fantômes en face de moi. »