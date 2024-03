Strasbourg crée l’exploit en éliminant le tenant du titre Monaco !

Quelle plus belle fin pour ce top 8 à Trélazé que de terminer par un exploit, celui de la SIG Strasbourg, victorieuse de Monaco pour s’offrir sa place en finale de la Coupe de France. Grace à un très grand Paul Lacombe (30 points) et une belle intensité, les joueurs de Massimo Cancellieri se sont offerts le tenant du titre. Les Strasbourgeois retrouvent ainsi à Bercy fin avril la JDA Dijon, victorieuse en début d’après-midi de Vichy.

Monaco n’était finalement pas si loin de retourner à Bercy…

Strasbourg mérite bien d’y être, après avoir dominé une équipe monégasque endormie pendant un peu plus de 35 minutes dans le Maine-et-Loire. Probablement réveillés par les exclusions de Jaron Blossomgame et de l’entraîneur Sasa Obradovic, très certainement aussi piqués dans leur orgueil, les joueurs de la Principauté ont tenté de renverser la table alsacienne dans le dernier quart-temps. Encore très largement mené à l’entame du dernier quart-temps (78-60, 30′), Monaco est pourtant revenu à un petit point à moins de 30 secondes de la fin du match (90-89), sur un généreux and one attribué à Terry Tarpey (6 points).

Malgré le seul lancer franc raté de Quinton Hooker, qui donnait l’occasion à Monaco d’égaliser d’un simple panier à 2-points, Mike James (27 points à 9/18 aux tirs) a décidé de se compliquer la tâche. Le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague a préféré prendre un très difficile tir à 3-points, plutôt que de se rapprocher du panier ou d’aller chercher la faute. Illustration de la trop grande facilité dont ont fait preuve les Monégasques ce dimanche, comme cela peut leur arriver à plusieurs reprises sur la scène hexagonale dans une saison.

Un collectif strasbourgeois récompensée par Paul Lacombe et Tyrus McGee

Strasbourg ne s’en plaindra pas, bien au contraire ! La SIG a profité de l’absence d’adresse monégasque des vingt premières minutes (13/31 au final pour Monaco, contre 12/22 pour Strasbourg) pour prendre les commandes et ne jamais redonner le volant. Avec une direction montrée par un homme, Paul Lacombe (30 points à 10/14 aux tirs, 4 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions en 34 minutes de jeu), inscrivant 9 des 10 premiers points de son équipe. Le natif de Vénissieux, auteur de son record de points en carrière, est sur un petit nuage en termes d’adresse depuis un changement dans sa mécanique de tir, qui s’est de nouveau vérifié ce week-end à Trélazé (6/9 à 3-points en deux matchs).

Mais plus que le record de points en carrière de son arrière, c’est l’ensemble du collectif strasbourgeois qui est parvenu à faire déjouer la formation de Monaco et ses solistes. Aussi talentueux soit-ils, ils se sont heurtés au rempart alsacien, dont les bons efforts défensifs ont été récompensés par les gros tirs de Paul Lacombe, bien secondé par Tyrus McGee dans l’exercice ce dimanche (25 points à 7/9 aux tirs).

Deux ans après avoir déjà éliminé Monaco en demi-finale de la Coupe de France, la SIG Strasbourg a ainsi refait le coup à Mike James et sa bande. Le club du Bas-Rhin espèrera cette fois concrétiser cette belle victoire à Bercy, après avoir été défait par l’Élan Béarnais en 2022. Et c’est tout ce qu’aspirera également son futur adversaire JDA Dijon, battue elle en 2021 par l’ASVEL.

