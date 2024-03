Orléans échappe de justesse à un énorme come-back de Fos-sur-Mer

Et de quatre victoires de suite pour Orléans, une première cette saison, après sa victoire contre Fos-sur-Mer pour (79-71). Mais que ce fut dur au final pour l’OLB, qui avait pourtant confortablement la mainmise sur la rencontre à l’entame du dernier quart-temps. Sauf que les BYers ont tenté une invraisemblable remontée… et y sont presque parvenues en repassant devant à un peu plus de deux minutes de la fin du match. Sonnés mais pas encore vaincus, les Orléanais ont su se ressaisir pour finalement l’emporter dans un CO’Met bien garni ce dimanche.

Les BYers ont failli rééditer le coup de Vichy

Fos-sur-Mer aime visiblement se compliquer la tâche et s’aventurer dans des opérations remontées de l’impossible. Après avoir déjà fait le coup contre la JA Vichy, les BYers ont bien failli réitérer l’opération une 2e fois consécutive, à Orléans cette fois. La mission était encore un peu plus complexe, avec 19 points à remonter (63-44, 20′) contre 16 à Pierre-Coulon.

Mais grâce une nouvelle fois à un grand Robert Turner III dans le 4e quart-temps (28 points, dont 14 dans la dernière période), les joueurs de Rémi Giuitta sont repassés devant pour la première fois du match depuis le début du 2e quart-temps (65-66, 38′). Orléans a cependant su retrouver les ressources pour ne pas laisser échapper une victoire qui leur tendait les bras. Lorenzo Thirouard-Samson (13 points) et Stephan Smith (11 points) ont redonné l’avantage aux Orléanais (72-69, 39′), avant que Jean-Fabrice Dossou (10 points et 9 rebonds) ne soit décisif des deux côtés du parquet, avec un précieux hook shot et un contre sur Jamar Diggs.

Grâce au soutien des 6 000 spectateurs du CO’Met, Orléans a finalement su s’en sortir face à Fos-sur-Mer. Ce succès permet à l’OLB de s’accrocher au top 4. Malgré la défaite, les BYers conservent leur place de première équipe non-relégable, à égalité de bilan avec Évreux tout de même (8 victoires).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre