Robert Turner III sort Fos de la zone rouge, La Rochelle creuse l’écart en tête

Vendredi 26 janvier. En ouverture des matchs retours, Fos-Provence craque en prolongation contre l’Élan Béarnais (90-97) et subit sa dixième défaite de rang. La catastrophe industrielle se profile pour le club relégué de Betclic ÉLITE, seul dernier de Pro B (3v-14d) avec trois longueurs de retard sur le premier non-relégable, Aix-Maurienne. Six semaines plus tard, la situation a drastiquement changé dans les Bouches-du-Rhône : le recrutement 100% Betclic ÉLITE (Robert Turner III – Mathieu Wojciechowski – Mattias Markusson – Junior Etou) a métamorphosé une équipe moribonde, désormais victorieux de cinq de ses six dernières sorties.

Mieux, les Fosséens ont signé ce vendredi le plus gros coup de leur saison. En visite à Vichy, qui ne comptait qu’un seul revers à domicile cette saison, les hommes de Rémi Giuitta ont signé le hold-up parfait (86-85) grâce à un tir primé de Robert Turner III (25 points à 9/22) à 2,4 secondes du buzzer final, eux qui ont été menés de 17 points au plus fort de la tempête (28-45, 15e minute). Une résilience qui correspond finalement assez bien à leur saison… Pour la première fois depuis le mois de novembre, Fos-Provence n’est plus relégable. Ils laissent ce statut à Angers, distancé (6v-17d), et Évreux, 17e mais doté du même bilan (8v-15d). À domicile, l’ALM n’a pas résisté à un immense Angelo Warner (24 points, 6 rebonds et 7 passes décisives) qui a porté Boulazac (80-75). 16e à la faveur du panier-average, Aix-Maurienne est tout aussi mal en point et a raté une immense opportunité de continuer à se donner de l’air dans un match capital pour le maintien à Antibes (82-83), à cause d’une faute antisportive sifflée à K.J. Jackson à 17 secondes de la sirène, à un moment où les Savoyards menaient encore d’un point.

La Rochelle se rapproche d’une première place définitive

Heureusement, si Fos retrouve des couleurs, il y a des choses qui ne changent pas dans cette Pro B version 2023/24. Et ce qui ne change pas, c’est que La Rochelle domine toujours autant. Dans le duel des extrêmes à Angers, le Stade Rochelais n’a pas fait un pli face à la lanterne rouge (79-56). Une large victoire, marquée par les 18 points en 17 minutes de Mathéo Leray, qui leur permet de creuser l’écart en tête du classement suite à l’impair vichyssois : avec trois longueurs d’avance à onze journées de la fin, dont une réception de la JAV, la première place se rapproche très sérieusement pour les Charentais !

Derrière, puisque Rouen est resté impuissant à Saint-Chamond (79-93), la belle opération dans la course à la quatrième place est signée Orléans, sorti vainqueur d’un match accroché à Denain (76-71). Les hommes de Germain Castano ont également profité de la défaite de l’Élan Béarnais (68-75 à Champagne Basket, un résultat qui offre un premier sourire aux Marnais depuis la désillusion en finale de Leaders Cup) pour renforcer leur statut dans le Top 5.

Enfin, Nantes a rétabli sa suprématie à domicile (85-77 contre Lille) pour rester dans le bon wagon pour les playoffs, de même que l’Alliance Sport Alsace, qui a eu le dernier mot face à Poitiers (86-78), grâce notamment à un Carl Ponsar de gala (22 points, 5 rebonds et 5 passes décisives), lors d’un match bascule pour le Top 8.