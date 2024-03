Sasa Obradovic : « On doit se reprendre et retrouver de l’énergie »

Après huit victoires de suite, l’AS Monaco a lourdement chuté face à Milan (80-98) ce mercredi 20 mars en EuroLeague. Fatiguée, la Roca Team a laissé son voisin italien rapidement prendre de l’avance (20-27 après un quart-temps, 44-58 à la pause) et n’est pas parvenue à revenir.

Sasa Obradovic, l’entraîneur monégasque, avait une explication quant à cette contre-performance : la fatigue accumulée par ses troupes qui sortent d’un week-end de Coupe France à deux matches.

« On ne peut pas parler de tactique quand on voit ce qu’il s’est passé ce (mercredi) soir, a-t-il commenté* après la rencontre. L’équipe a joué sans énergie tout simplement, il n’y a rien d’autre à dire. Ce n’est pas facile dans ces conditions avec un tel calendrier forcément, et de jongler avec les gars comme on le fait avec Alpha et Jordan qui sont fatigués. Je ne peux pas en vouloir à mes joueurs qui se battent à chaque rencontre. Maintenant il faut basculer vers la prochaine rencontre. Ce n’est pas simple, mais on doit se reprendre et retrouver de l’énergie. »