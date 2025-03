Thomas Drouot veut relancer Strasbourg : « Mon rôle est d’être un détonateur »

Laurent Vila écarté en début de semaine, c’est son assistant Thomas Drouot qui assure l’intérim en tant que coach de l’équipe professionnelle de la SIG Strasbourg. Les dirigeants ont beau avoir essayé de débaucher Dario Gjergja, l’emblématique coach d’Ostende, et se renseigner sur les techniciens étrangers libres pour l’avenir proche ou encore la saison prochaine, c’est bien l’ancien coach du STB Le Havre et de Tours qui va tenter de relancer la formation alsacienne après huit défaites de suite, avec un premier match ce samedi face à Saint-Quentin (18h).

« C’est toujours une situation délicate de reprendre une équipe en pleine saison, explique Thomas Drouot sur sigstrasbourg.fr. L’avantage, c’est que je connais très bien le groupe puisque je suis avec eux depuis le premier jour de la présaison. Comme tout le monde, j’ai vécu cette série de défaites, et nous en avons tous été impactés, que ce soit les joueurs ou le staff. Nous sommes tous responsables de cette situation. Aujourd’hui, l’objectif est clair : stopper cette spirale négative et décrocher au plus vite une victoire pour redonner du plaisir à nos supporters et remonter au classement. On sait que chaque match dans ce championnat est très difficile, et tout peut basculer rapidement d’un côté ou de l’autre. »