Un énième money-time raté pour Gravelines-Dunkerque : « La première saison où je vis autant de défaites de si peu »

C’est peu dire si Gravelines-Dunkerque est à l’arrêt en 2025. Le BCM n’a remporté qu’un seul match depuis le début de l’année (le 25 janvier contre La Rochelle), et il faut encore remonter à début décembre pour trouver trace d’un nouveau succès, encore face à la lanterne rouge de Betclic ELITE (8 décembre 2024). Ce qui fait de l’équipe nordiste (14e) celle qui avance le moins vite dans la course au maintien actuellement, avec la chance pour le moment que les deux formations dans la zone rouge, Le Portel (15e) et le Stade Rochelais (16e), n’engrangent que très peu de succès ces dernières semaines.

La funeste série des occasions manquées pour le BCM

L’une des raisons qui expliquent que Gravelines-Dunkerque a concédé une 10e défaite sur les 11 derniers matchs de Betclic ELITE se trouvent dans sa gestion des fin de matchs. La dernière rencontre contre Nancy, ce dimanche 23, en a été la parfaite illustration. Si le BCM a eu la malchance de voir le pivot adverse Shevon Thompson planter un gros tir à 3-points, pas sa plus grande spécialité (malgré son 6/8 dans l’exercice cette saison), dans les derniers instants, les 20 dernières secondes nordistes ne sont pas exempts de tout reproche (un oubli défensif pour laisser les Nancéiens marquer sans faire faute et une dernière remise en jeu interceptée par Caleb Walker).

Un nouveau money-time raté qui vient s’ajouter à une longue liste cette saison pour Gravelines-Dunkerque, avec par exemple des victoires envolées dans la dernière minute de jeu contre Dijon (fin décembre) et Cholet (début février) envolée dans la dernière minute de jeu. « C’est la première saison de ma vie où je vis autant de défaites de si peu », exposait Jean-Christophe Prat dans des propos filmés par La Voix du Nord. « C’est ce qui fait que les gens aiment le sport. »

Pour les amateurs de suspense, il est vrai que rencontres de Gravelines-Dunkerque n’en manquent pas : sur les dix dernières défaites nordistes (hormis la débâcle de 31 points à Monaco), l’écart moyen des rencontres est de seulement 6,4 points. Mais la finalité est très souvent la même pour le BCM…

Jean-Christophe Prat n’a « pas l’impression de voir une équipe qui doute »

Malgré le tourbillon dans lequel est actuellement pris Gravelines-Dunkerque, son entraîneur se veut encore positif : « J’ai une équipe qui est responsable, qui se bat, qui prend des coups sur la tête. Bien qu’on soit sur une série qui fait mal, je n’ai pas l’impression de voir une équipe qui doute. » Avec une seule victoire d’avance sur la place de barragiste, il faudra cependant arriver à prendre quelques victoires d’ici la fin de saison pour assurer son maintien dans l’élite. Peut-être pas face à l’ancienne équipe de son technicien, le Paris Basketball le week-end prochain, mais assurément face au voisin nordiste, Le Portel, début avril.