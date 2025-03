Gravelines et Nancy ne changent pas de dynamique : le BCM regarde vers le bas, le SLUC vers le haut

Cette fois, le BCM Gravelines-Dunkerque a touché les limites de la mansuétude de son public et est sorti sous les sifflets de son public. Vaincue pour la onzième fois en douze rencontres, l’équipe maritime s’est sabordée lors d’un money-time à sa portée face au SLUC Nancy (84-87) à l’occasion de son deuxième match de Carnaval.

Pour ne parler que des 20 dernières secondes : une possession où le BCM laisse le chrono de la possession s’écouler, un oubli défensif pour laisser les Nancéiens marquer sans faire faute et une dernière remise en jeu interceptée par Caleb Walker… Fin du bal, et bronca du Stade des Flandres.

Nancy toujours invaincu en mars

Dans leur malheur, les Gravelinois pourront toutefois se consoler avec le statut-quo général en bas de tableau puisque les cinq derniers ont tous perdu ce week-end. Mais le BCM ne pourra pas toujours compter que sur les résultats de ses concurrents directs, surtout quand il est le club qui avance le moins vite du lot.

A contrario, le SLUC Nancy continue sa belle dynamique qui le replace dans la course aux playoffs. Invaincu en mars après avoir obtenu les scalps de Bourg-en-Bresse et du Mans, le groupe de Sylvain Lautié a enchaîné sa troisième victoire consécutive, en s’autorisant certes des frayeurs inutiles avec un début raté de quatrième quart-temps (61-68, 30e minute). Si Zacharie Perrin (13 points à 6/8 et 3 rebonds) et Mohammad Amini (9 points à 3/6, 2 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions) ont confirmé leur forme ascendante, le titre honorifique de MVP du soir revient à Chris Clemons, auteur de 22 points à 9/15, 3 rebonds et 7 passes décisives en sortie de banc.