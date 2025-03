Cholet a eu chaud contre le Stade Rochelais, pas l’Élan Chalon contre Le Portel

Après les victoires de la JL Bourg et de la JDA Dijon sur Limoges et Le Mans ce samedi 22 mars, Cholet et l’Élan Chalon ont également emprunté le chemin du succès face au Stade Rochelais et Le Portel. Cette 22e journée de Betclic ELITE laissera de gros regrets à la lanterne rouge, La Rochelle, beaucoup moins au barragiste, l’ESSM.

Melvin Cleveland enterre les derniers espoirs de La Rochelle

Car le Stade Rochelais a certainement grillé l’une de ses dernières cartes dans l’espoir d’un maintien qui semble de plus en plus illusoire en Betclic ELITE. Si l’on ne s’attendait pas forcément à une victoire des Maritimes à la Meilleraie ce samedi, le scénario de la rencontre a de quoi laisser de nouvelles traces dans le têtes rochelaises.

Devant de presque dix points à l’entame des dix dernières minutes (60-69), grâce notamment à un grand Tom Digbeu dans le 3e quart-temps (23 points au total), l’équipe de Julien Cortey s’est finalement faite débordée par le collectif choletais. Repassé devant en quelques minutes à la faveur d’un 10-0, le club des Mauges a ensuite profité du coup de chaud de Cleveland Melvin à 3-points (17 points dont 5/9 de loin) pour finalement remporter la mise à domicile (83-77).

Avec cette victoire, Cholet repasse provisoirement en tête de la Betclic ELITE, en attendant le choc entre l’AS Monaco et l’ASVEL ce dimanche. Pour le Stade Rochelais, son retard de quatre victoires sur Gravelines-Dunkerque (un match en moins) est quasiment rédhibitoire.

Malmené durant une grande partie de la rencontre, le @CB_officiel a finalement retourné la situation pour repartir avec un succès supplémentaire en #BetclicELITE 👊 Les Choletais repassent provisoirement en tête du classement 🔝 pic.twitter.com/lQ3p6VxVUY — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) March 22, 2025

L’Élan Chalon en feu, Jeremiah Hill en mode record

Dans une situation également difficile, davantage dans le contenu qu’au niveau comptable, Le Portel ne s’est guère rassuré ce samedi à Chalon-sur-Saône. En plus d’accumuler une nouvelle défaite, la 3e en 4 matchs, l’ESSM a surtout subi une grosse déconvenue chez l’Élan Chalon (106-76). Faisant feu de tout bois (15/28 à 3-points), l’équipe bourguignonne a complètement oblitéré les Stellistes après la pause (54 à 32 en seconde période), à l’image de Jeremiah Hill qui a tutoyé ses meilleurs totaux en carrière (30 points à 11/13 aux tirs pour 36 d’évaluation, record personnel).

Avec également l’apport de Brandon Paul (11 points dont 3/6 à 3-points) qui redonne bien la confiance accordée par Elric Delord et son staff, l’Élan Chalon confirme ainsi sa place dans le top 10 en vue du play-in. Pour Le Portel, il faudra rapidement réagir, avec la réception de Monaco mais surtout lors du déplacement à Dewerdt face à Gravelines-Dunkerque, son plus proche concurrent sur le plan territorial et comptable dans la lutte pour le maintien.