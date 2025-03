La JL Bourg dominatrice face au Limoges CSP à Beaublanc

Alors que Beaublanc peut s’avérer être un enfer pour de nombreuses écuries de Betclic ELITE, cela n’a pas été le cas pour la JL Bourg ce samedi 22 mars. La Jeunesse Laïque a pris aisément ses quartiers dans l’enceinte limougeaude, dans une rencontre qu’elle a dominé du début à la fin contre le Limoges CSP.

Limoges n’a pas su répondre à l’impact de Bourg-en-Bresse

Déjà privé de Gauthier Denis et Maxime Courby, la JL Bourg comptait pourtant un absent de plus pour cette rencontre contre le Limoges CSP. En dernière minute, Brandon Jefferson n’a pas pris part au jeu, regagnant l’hôtel de la Jeu pour cause de maladie d’après Le Populaire du Centre. Qu’à cela ne tienne, sans plusieurs membres de son banc de touche, Bourg-en-Bresse a pu cependant s’appuyer sur l’ensemble de son effectif à disposition.

Avec toujours Jordan Usher en leader offensif sur ce début d’année 2025 et une belle domination au rebond (49 dont 18 offensifs), l’équipe de Frédéric Fauthoux a rapidement pris les devants. Déjà aux commandes avec plus de dix points d’avance à la pause (35-49), la JL Bourg n’a pas relâché la pression en seconde période face à une équipe limougeaude quelque peu apathique malgré le renfort de l’Australien Josh Bannan (9 points en 13 minutes). Avec 24 points de retard à l’entame du dernier quart-temps (47-71), Limoges n’a jamais pu espérer renverser les Burgiens, finalement vainqueurs sur le score de 63 à 87. Le Cercle Saint-Pierre a manqué d’atouts offensifs, hormis les apports de Nicolas Lang (16 points) et Mamadou Guissé (14 points), ainsi que de mordant dans la peinture (16/40 à 2-points).

La JL Bourg fait le trou entre le top 5 et ses poursuivants

Avec cette victoire, la JL Bourg consolide grandement sa place dans le top 5, d’autant plus avec la défaite du Mans à Dijon dans le même temps. Pour le Limoges CSP et sa quête de maintien, il faudra espérer que les deux équipes nordistes, Gravelines-Dunkerque (14e) et Le Portel (15e), ne s’imposent pas ce week-end.