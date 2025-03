Dijon s’offre Le Mans sur un coup de malice du duo Julien-Sengfelder !

Au bout du suspense, Dijon s’est offert un probant succès face au Mans Sarthe Basket (76-74). Malgré le retour en fin de match du vainqueur de la Leaders Cup et futur finaliste de la Coupe de France, la Jeanne d’Arc a su garder toute sa lucidité dans les dernières secondes, avec des dernières actions clés de ses leaders, Axel Julien, Christian Senfelder ou encore Gregor Hrovat.

Dijon se rattrape de sa dernière sortie ratée à domicile

Balayée il y a quinze jours par Cholet (93-67) – au sortir d’une prestation « inadmissible » pour Laurent Legname -, la JDA Dijon avait à coeur de se rattraper devant ses supporters face à l’autre club des Pays de la Loire. D’autant plus que les Dijonnais avaient également subi une déculottée lors de la phase aller à Antarès (98-71). Alors, à l’approche de sa demi-finale de FIBA Europe Cup contre Bilbao, la Jeanne d’Arc s’est employée à réaliser un match de haut-niveau face au récent tombeur de Monaco dans le dernier carré de la Coupe de France.

Si Le Mans était en tête à la pause (33-40), Dijon n’a pas baissé les bras au retour des vestiaires. Face à son ancien coach à la JA Vichy et chez les Bleuets, et toujours en l’absence de David Holston côté dijonnais, Ilias Kamardine ne s’est pas caché (14 points dont 4/5 à 3-points). Avec notamment 8 points dans le 3e quart-temps, et une adresse bourguignonne à 3-points en hausse, l’équipe de Laurent Legname est revenu à hauteur pour offrir un dernier quart-temps extrêmement serré au palais des sports Jean-Michel-Geoffroy.

Deux dernières actions dijonnaises décisives

Car même si la JDA s’est détachée avec plusieurs tirs de Markis McDuffie (15 points), les Sarthois n’ont jamais lâché. Survivant par leur présence au rebond (36 dont 12 offensifs), Tray Buchanan (10 points) a maintenu l’espoir manceau à 24 secondes de la fin du temps réglementaire d’un tir à 3-points à 45 degrés (74-74). La JDA Dijon n’a cependant pas manqué sa balle de match, Axel Julien (5 passes décisives) trouvant parfaitement Christian Sengfelder (12 points) seul sous le cercle (76-74, 39’58).

L’action ULTRA CLUTCH d’Axel Julien et Christian Sengfelder pour donner la victoire à la @jdadijonbasket 🫡#BetclicELITE x @DAZN_FR pic.twitter.com/EEJ0qOaVmk — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) March 22, 2025

Le Mans a également eu droit à son tir pour la gagne, mais à l’image de ses trois ratés successifs en une seule action quelques minutes auparavant, Trevor Hudgins (14 points à 4/14 aux tirs) n’a pas trouvé la cible. Gregor Hrovat, très efficient sur son temps de jeu ce samedi (14 points en 16 minutes), ne lui en a pas donné l’opportunité en le contrant, pour une victoire finale de Dijon sur le score de 76 à 74.

Dijon se relance pour les playoffs, le MSB ne consolide pas sa 6e place

Avant de retrouver son voisin choletais le week-end prochain, Le Mans encaisse ainsi une 2e défaite consécutive en Betclic ELITE (après Nancy). « On peut espérer peu de choses en ayant autant de passages où on est aussi permissifs dans les duels », expliquait Guillaume Vizade dans des propos rapportés par Ouest-France. Ce qui fragilise la 6e place du MSB, sous la menace de Saint-Quentin (7e). Quant à Dijon (9e), cette victoire consolide sa place dans le top 10 et ses espoirs de playoffs ou play-in.