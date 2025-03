Bis-repetita pour Le Mans qui sort encore Monaco pour filer en finale de la Coupe de France !

Les téléspectateurs ont peut-être eu du mal à suivre le match – diffusé gratuitement – entre la panne totale de l’affichage du score et la caméra pas toujours en rythme. Pourtant, le spectacle proposé à la salle Gaston-Médecin ce dimanche 16 mars était de qualité. Cette deuxième demi-finale de la Coupe de France a tenu toutes ses promesses avec beaucoup d’actions spectaculaires. Mais le vainqueur n’est pas celui qui était donné favori des bookmakers. Comme il y a exactement un mois jour pour jour, en finale de la Leaders Cup, c’est bien Le Mans qui empêche Monaco d’accrocher une coupe de plus à son palmarès. Les Manceaux éliminent les Monégasques et se qualifient en finale de la Coupe de France. Ils prennent ainsi rendez-vous pour affronter le Paris Basketball à l’Accor Arena, le week-end du 26 avril.

⏰ Fin de match Cette équipe est IN-CRO-YABLE 🥹 DIRECTION LA FINALE DE LA COUPE DE FRANCE !!!! 🔥#CDFBasket 🏆 pic.twitter.com/l9Ff209tMc — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) March 16, 2025

Bête noire

Le Mans 3-1 Monaco. Voilà donc le bilan des quatre confrontations entre les deux équipes cette saison, en attendant une éventuelle suite en playoffs du championnat. Après la dernière défaite au Palais des sports de Caen à la Leaders Cup, les Monégasques nourrissaient un esprit de vengeance. L’ancien manceau Terry Tarpey (11 points) en tête : « On veut prendre notre revanche, c’est évident. » Mais il y a une différence entre les propos et l’attitude sur le parquet. Et au vu des 102 points encaissés, c’est justement l’intensité défensive des Monégasques qui leur a fait défaut. Lors de la défaite contre le Maccabi Tel-Aviv en milieu de semaine en EuroLeague (88-91), le coach Vassilis Spanoulis avait pointé la sortie sur blessure de Daniel Theis comme le tournant du match, qui avait heurté leurs capacités défensives. L’absence du pivot allemand ce dimanche a encore une fois probablement pesé dans la balance.

Sans ce stabilisateur défensif, les joueurs du Rocher ont coulé sous les assauts adverses. En jouant vite, avec des shoots en première intention, Le Mans a commencé très fort le match, avec un écart de 14 points déjà creusé… dans le premier quart-temps. Ils ont montré ainsi qu’ils joueraient crânement leur chance, face à un adversaire qui ne leur faisait plus peur. L’Américain Trey Buchanan a notamment pris feu, en marquant 10 de ses 15 points dans les dix premières minutes. Le cinq majeur monégasque n’a pas du tout cliqué, et il a fallu attendre l’entrée des remplaçants pour revenir dans la partie. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé pendant tout le match, comme l’indique l’écart énorme des plus/minus entre les titulaires et les remplaçants.

Un shooteur trouve toujours sa cible 🎯#CDFBasket x @MSB_Officiel pic.twitter.com/Kvo2X4zrcn — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) March 16, 2025

Une incroyable adresse à 3-points du Mans

Car après le coup de chaud de Buchanan, ce sont les autres snipers Trevor Hudgins (13 points à 3/7 à 3-points) et surtout un fantastique David DiLeo (23 points à… 7/8 de loin) qui ont pris le relais. Les hommes de Guillaume Vizade ont été touchés par la grâce, avec plus de 62% aux tirs et un incroyable 16/26 à 3-points, soit 61%. De l’autre côté du terrain, ils ont pressé très haut les extérieurs monégasques. Maladroits, Mike James (14 points à 3/12) et Élie Okobo (11 points à 5/13) s’en sont remis à leur frontcourt, qui bénéficiait d’un avantage de taille. Et notamment un Mam Jaiteh redoutable en sortie de banc (24 points et 30 d’évaluation). Mais même cette stratégie n’a pas suffi pour tenir le rythme imposé par les joueurs en orange.

À l’expérience, les extérieurs monégasques ont failli revenir dans les dernières minutes grâce à leur talent sur demi-terrain. Mais le mal était déjà fait. Un dernier panier au buzzer du meneur du banc Matthew Strazel (11 points, 5 passes décisives, 4 interceptions) fera échouer les leaders du championnat à trois petits points du MSB. Ces derniers ont pu fêter la validation de leur ticket pour la grande finale de la Coupe de France, leur première depuis 2019. Et la possibilité d’aller glaner un nouveau trophée pour un Guillaume Vizade qui n’en finit plus de séduire par son identité de jeu. Ce sera donc le samedi 26 avril face au Paris Basketball, qu’ils ont aussi battu en championnat en décembre. En route pour un doublé Leaders Cup – Coupe de France ?

