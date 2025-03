« Dès qu’on monte d’intensité, on est une équipe différente » : Terry Tarpey, satisfait de la dynamique monégasque  

L’AS Monaco a de nouveau frappé fort. Après avoir battu le Paris Basketball sur son parquet en EuroLeague, les hommes de Vassilis Spanoulis ont récidivé en Betclic ÉLITE en s’imposant avec autorité (94-63). Une démonstration de force marquée par une intensité défensive de tous les instants et un collectif en pleine confiance.

Une montée en puissance impressionnante

Si la première mi-temps a laissé entrevoir un certain équilibre entre les deux formations, Monaco a pris le dessus après la pause. L’agressivité défensive et la fluidité offensive des Monégasques ont étouffé leurs adversaires. À l’image de Mike James (22 points, 5 rebonds, 6 passes, 27 d’évaluation), l’ensemble du collectif a répondu présent pour assommer Paris. Terry Tarpey, connu pour son apport défensif, s’est aussi illustré et a salué l’évolution du groupe.

« On a monté l’intensité, on continue à améliorer notre jeu. Tout commence avec la défense. Ensuite, on peut jouer avec confiance en attaque. L’intensité, on en a manqué à la Leaders Cup. Dès qu’on monte d’intensité, on est une équipe différente », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Alpha Diallo a également exprimé sa satisfaction :

« On a joué comme on voulait. On est maintenant premier de Betclic ELITE. C’était important pour nous. »

Monaco en patron, Paris dans le doute

Satisfait de la prestation de ses joueurs, Vassilis Spanoulis a souligné la qualité du jeu proposé :

« L’équipe a produit un très beau basket. On a joué tous ensemble et pour les autres : défensivement, offensivement, c’était très bien. Ce n’était pas un match facile car en face, Paris est une grosse équipe. On doit rester humble et poursuivre sur cette lancée. »

De son côté, l’entraîneur parisien Thiago Splitter n’a pas mâché ses mots après la lourde défaite de Paris, qui traverse une période compliquée (cinq défaites de suite) :

« Ce soir, nous livrons une prestation embarrassante. On doit le prendre de plein fouet, accepter la douleur, cela fait partie du sport, pour mieux réagir par la suite. »

Objectif EuroLeague

Les deux équipes se tournent désormais vers leurs prochaines échéances européennes. Monaco, quatrième de l’Euroleague, affrontera jeudi le Maccabi Tel-Aviv (16e) en déplacement, avec l’objectif de consolider sa place dans le haut du tableau. Paris, actuellement 7e, devra réagir contre Milan (10e) dans un match crucial pour la course aux playoffs. Une défaite des Parisiens permettrait aux Italiens de revenir à leur hauteur, rendant cette confrontation capitale.