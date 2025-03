L’AS Monaco marque son territoire contre Paris et prend la tête de la Betclic ELITE !

En l’espace d’une semaine en ce début de mois de mars, l’AS Monaco avait semble-t-il l’envie d’envoyer un message à la Betclic ELITE, avec pour principal destinataire Paris. Après avoir battu Cholet à la Meilleraie, le club de la Principauté a battu deux de suite le Paris Basketball (une fois en EuroLeague et une fois en championnat). La dernière sortie de l’équipe de Vassilis Spanoulis face à celle de Tiago Splitter a été particulièrement impressionnante, avec un écart final de plus de 30 points en faveur de Monaco (94-63).

Paris dans le dur avec une 4e défaite de suite

Pour ce 2e affrontement de la semaine entre Monaco et Paris, la déroute parisienne en terre monégasque a été beaucoup plus criante que quelques jours auparavant à l’Adidas Arena : 94 points à 63 (avec 114 d’évaluation collective à 57), 71% de réussite à 2-points contre 43% et 26/28 aux LFs contre 8/9. « On peut dire que tout n’a pas été », reconnaissait T.J. Shorts au micro de DAZN, le seul à avoir surnagé dans sa formation (18 points à 8/16 aux tirs). « On doit avoir un peu plus de fierté, de volonté. »

D’autant que malgré cette première claque intervenue mercredi dans son enceinte Porte de la Chapelle, Paris pouvait arriver à Gaston-Médecin avec un brin de confiance en étant la dernière équipe à avoir gagné en Principauté en Betclic ELITE (9 décembre dernier). Mais le club de la capitale n’est pas parvenu à actualiser cet état de fait au mois de mars, subissant une 4e défaite consécutive, alors que l’ASM a signé sa 10e victoire consécutive en championnat.

Porté par un bon Mike James (22 points à 6/10 aux tirs, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 2 ballons perdus), Monaco a complètement pris la mesure de Paris en seconde période. Où l’ASM a augmenté son niveau en même temps que l’animosité est montée d’un cran entre les deux équipes. Les Parisiens n’ont jamais été en mesure de réagir, se précipitant souvent en attaque pour remonter au score, sans parler d’une adresse de plus en plus absente ces derniers temps (7/28 à 3-points), à l’image de la soirée une nouvelle fois compliquée de Nadir Hifi (8 points à 3/16 aux tirs). Au final, Monaco a réussi la jolie prouesse de s’imposer de plus de 30 points… en ayant tenté 15 tirs de moins que Paris.

Le patron s'appelait Mike James ⭐️🇺🇸 22 PTS à 6/10 au shoot 🔥#BetclicELITE pic.twitter.com/WMm57Znuyd — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) March 9, 2025

L’ASM seule en tête

Avec cette victoire et un panier-average repris contre Paris, l’AS Monaco prend seule la tête de Betclic ELITE, à égalité de bilan avec Cholet et avec une victoire d’avance sur sa victime du soir et l’ASVEL. Ainsi, à l’abordage de la ligne droite du championnat, la Roca Team est dans la meilleure posture pour terminer à la première place et ainsi avoir l’avantage du terrain jusqu’au bout des playoffs.