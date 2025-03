Cholet et la JL Bourg repartent de l’avant, une prestation « inadmissible » pour Dijon

En convalescence depuis la fenêtre internationale, Cholet Basket et la JL Bourg ont retrouvé des couleurs ce samedi en Betclic ÉLITE.

La balade choletaise

Sevrés de victoire depuis le 11 février, malgré leur nul encourageant en quart de finale de FIBA Europe Cup cette semaine à Saragosse, les Choletais ont évacué leur frustration à Dijon, face à une équipe de la JDA impuissante et réduite au statut de faire-valoir dès l’entame de match (4-22, 6e minute).

« Il faut faire profil bas, fermer sa gueule et tout simplement présenter des excuses parce que c’est inadmissible », a soufflé le coach Laurent Legname au micro du Bien Public. « Je ne suis pas quelqu’un qui me défile donc je tiens vraiment au nom de mon staff, m’excuser par ce non-match. »

Face à eux, les Bourguignons ont trouvé un collectif qui a fait des merveilles, avec sept joueurs entre 6 et 15 points. Pourtant déjà largement victorieux (93-67), les joueurs de Fabrice Lefrançois avaient même une marge assez inouïe, lorsqu’on prend en compte leur maladresse aux lancers-francs (19/30) et leur 18 balles perdues. Toujours est-il que CB reprend provisoirement la tête du championnat, en attendant d’être rejoint dimanche soir par Monaco ou Paris.

La JL Bourg retrouve le sourire

Battue la semaine dernière par Nancy, la JL Bourg n’est pas retombée dans le même piège. Renforcés par leur capitaine Hugo Benitez (12 points, 4 rebonds et 5 passes décisives), et par les 11 minutes positives de l’Espoir Khadim Kane (3 rebonds et 1 passe) le jour de son 20e anniversaire, les Bressans ont su gérer le retour de Gravelines-Dunkerque dans le money-time.

Propulsé par les tirs longue distance de sa recrue Andy Van Vliet (13 points), le BCM était revenu à -3 mais a cédé dans le money-time, concédant un 0-9 assez malvenu, jusqu’à être renvoyé à -14 (87-73, 37e minute). Privés de leur intérieur Tajuan Agee, victimes d’une commotion cérébrale, les hommes de Jean-Christophe Prat ont payé au prix fort son absence, lâchant la bagatelle de six rebonds offensifs dans le quatrième quart-temps et 16 points sur deuxième chance au total. Désormais seul 14e, les Gravelinois sont désormais lestés d’une série de dix défaites en onze rencontres.

A contrario, la Jeu peut toujours rêver du Top 4, après sa 14e victoire de la saison. « L’engagement des joueurs a été super », apprécie Frédéric Fauthoux. « Félicitations à eux car on a réussi à faire un bon match dans un contexte pas simple. »