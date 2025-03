Dix défaites en onze matchs pour le BCM, mais Jean-Christophe Prat ne s’alarme pas : « Mon équipe travaille très bien

Depuis le début du mois de décembre, le BCM Gravelines-Dunkerque n’a que peu d’occasions de se réjouir. Deux victoires seulement en trois mois, les deux face à la lanterne rouge La Rochelle, et même dix défaites sur les onze derniers matchs.

Au fil des semaines, l’ancien co-leader de Betclic ÉLITE (après cinq journées) a dégringolé vers le spot de premier non-relégable. Une situation qui pourrait vite devenir anxiogène, mais pas pour Jean-Christophe Prat, l’entraîneur du BCM.

« C’est un truc qui ne m’importe pas. Je n’ai aucun rapport, tant aux séries de victoires que de défaites. Ce qui est important, c’est ce qui se passe du lundi au vendredi. Je serais très inquiet si mon groupe ne travaillait pas bien et il se trouve qu’il travaille très bien. Je suis vraiment fier de ce qu’ils ont montré lors du dernier match à Bourg, on a montré 35 minutes vraiment cohérentes. Bien sûr qu’il y a un peu de doute qui s’installe mais quand vous voyez notre prestation, avez-vous l’impression que c’est quelque chose qui nous impacte ? Peut-être que c’est aussi parce que je suis quelqu’un de tranquille, qui ne s’énerve pas, et qui n’est ni euphorique dans les victoires, ni fataliste dans les défaites… On m’a dit un jour que le ciel n’est jamais tout bleu mais qu’il n’est néanmoins jamais aussi gris qu’on ne le croit. C’est la nature humaine d’être euphorique, ou fataliste, mais je suis certainement entre les deux. »

« On sait qu’on a des années compliquées qui nous attendent »

Une sérénité qui contrastait avec la fébrilité de certains de ses joueurs samedi à Bourg-en-Bresse, remontés contre certaines décisions arbitrales, à l’image du capitaine Vafessa Fofana. Mais pour aller dans le sens du technicien nordiste, le club a vécu tellement pire l’année dernière que ce n’est pas une mauvaise dynamique sportive qui risque de le faire dérailler dans l’immédiat. Dans le contexte toujours prégnant de l’incendie de Sportica lors de Noël 2023, le club maritime s’est conditionné à jouer sa survie lors de chaque saison, jusqu’à l’horizon 2028, date prévue de l’arrivée de la nouvelle salle,

« On va continuer à se battre », clame Jean-Christophe Prat. « On sait d’où l’on revient, on sait qu’on a des années compliquées qui nous attendent avant l’arrivée du nouveau Sportica. Ce qui est bien, c’est que le déblaiement des restes de l’ancien Sportica démarre en ce mois de mars. On va pouvoir commencer à se projeter un peu. »

Mais puisqu’il va quand même falloir gagner des matchs pour se maintenir en Betclic ÉLITE, le BCM peut s’appuyer sur la perspective d’un calendrier plus favorable au cours de ce sprint final. « Ce qui est bien, c’est qu’il nous reste neuf matchs, dont cinq à domicile », remarque Jean-Christophe Prat. « On a déjà joué toutes les équipes du haut de tableau, excepté Paris. On va affronter Limoges, Dijon, Chalon, Le Portel, Strasbourg, soit les équipes de notre championnat. À nous d’être performant sur ces matchs-là. » Après la trêve de la Coupe de France, les Gravelinois reprendront cependant par la réception d’une équipe en forme, Nancy.