Le BCM Gravelines-Dunkerque toujours debout, un an après l’incendie de Sportica : « On essaye de reconstruire un club sur des cendres »

Sur les maillots 2024/25 du BCM Gravelines-Dunkerque, les multiples références à ce funeste Noël 2023 sont immanquables. Partout, le nom « Sportica » s’affiche. La date 25/12/2023 aussi, le tout entremêlés par ce qui est devenu l’un des mantras du club nordiste : « Aucun incendie n’éteindra notre passion ». Il y a un an, Gravelines vivait l’inimaginable en voyant son emblématique salle Sportica ravagée par un terrible incendie. Le coup de grâce, après un début de saison cauchemardesque (0v-10d), pouvait-on alors penser…

Eh bien non ! 365 jours après, non seulement le BCM est toujours debout, mais il est aussi toujours en Betclic ÉLITE, et plutôt performant (6v-7d). « Le BCM est toujours en vie, la solidarité dunkerquoise n’est pas un vain mot », a tweeté Hervé Beddeleem, le directeur exécutif du club en ce triste jour anniversaire. « Que nous soyons toujours là, ça montre que le club fait énormément d’efforts », souligne Valentin Chery, déjà présent au club l’an dernier lors de la catastrophe. « Cela concerne tout le monde : les joueurs, le staff et les personnes dans les bureaux. Nous voulons tous que le BCM continue à grandir. Le fait que nous soyons aujourd’hui aux portes du Top 8 prouve que tout le travail entrepris en coulisses fonctionne ! Il faut respecter ce travail et le traduire sur le terrain ».

« On essaye de se battre pour survivre ! »

Pourtant, sur place, rien n’a changé, les traces du traumatisme sont toujours visibles. « Sportica est toujours un chantier, rien n’a été déblayé », acquiesce Jean-Christophe Prat. La commune de Gravelines a enfin obtenu l’accord de l’expert judiciaire pour entamer la déconstruction du site, avec un chantier de neuf mois qui démarrera en mars 2025. Ensuite, les travaux de construction d’un Sportica nouvelle génération, avec une salle de 4 000 places, s’étendront jusqu’en 2028.

D’ici là, le BCM tente de composer avec les moyens du bords, forcément en baisse. Ainsi, d’une saison à l’autre, le budget a chuté de 12% et la masse salariale de 13%. Une incongruité chez les clubs de Betclic ÉLITE, à part du côté de l’ASVEL et Limoges, en raison de deux situations bien spécifiques. « Ce club a tout perdu il y a un an », rappelle Jean-Christophe Prat. « On n’a plus de revenus, plus de salle. » Mais un tissu local qui s’est mobilisé pour soutenir l’institution gravelinoise, d’abord accueillie à Loon-Plage puis désormais hébergée quotidiennement dans la salle Norbert-Merlen, vouée à la destruction mais réhabilitée pendant l’été. Pour ses matchs, le BCM a également élu domicile à Dunkerque, du côté de la salle Dewerdt. « Avec nos moyens à nous, qui ne sont pas très élevés, on essaye de se battre pour se maintenir et pour survivre », poursuit l’entraîneur. « Chapeau bas à mes dirigeants pour avoir eu cette capacité à repartir sans salle, chapeau bas aux joueurs qui étaient là la saison dernière et qui se sont entraînés dans des conditions qui n’étaient pas dignes d’un club professionnel. On essaye de reconstruire un club sur des cendres. »