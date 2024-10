Le grand écart du BCM Gravelines-Dunkerque, co-leader de Betclic ÉLITE un an après le cauchemar

Il y a pile un an, le ciel n’était pas encore tout à fait tombé sur la tête du BCM Gravelines-Dunkerque. Le 22 octobre 2023, le club maritime concédait sa huitième défaite de rang au Portel (82-91), lors de l’intérim de Sébastien Devos, et n’avait pas encore trouvé son futur coach, Jean-Christophe Prat. Jamais personne ne s’était sauvé avec un bilan de 0-8 mais la terrible série allait s’étendre jusqu’à 0-10… Surtout, le BCM n’avait pas encore perdu sa salle emblématique, Sportica, ravagée par les flammes l’après-midi du 25 décembre.

En tête du championnat pour la première fois depuis six ans

365 jours après son revers au Chaudron, le paysage a radicalement changé à Gravelines-Dunkerque, qui a adopté depuis une étiquette de « survivants ». Cette fois, son dernier match s’est soldé par une victoire chez le rival stelliste (82-69). Puis les résultats de dimanche (défaites de Cholet et de l’ASVEL) ont propulsé les Nordistes vers un statut de co-leader du championnat de France (4v-1d, comme Villeurbanne, Saint-Quentin et Paris), inédit depuis septembre 2018 lorsque le BCM avait démarré sa saison par deux succès d’affilée. Soit le reflet de l’incroyable année de Gravelines-Dunkerque qui, entre le 22 octobre 2023 et le 22 octobre 2024, affiche un bilan positif de 16 victoires en 31 rencontres.

« Cette victoire au Portel nous permet de nous rapprocher de notre objectif et va nous permettre de travailler avec beaucoup de sérénité », confie Jean-Christophe Prat au micro de La Voix du Nord. Mais l’entraîneur qui a révolutionné le moral gravelinois tempère toute euphorie naissante. « Nous entretenons une bonne dynamique, ça donne une image sympa de l’équipe. Mais je n’oublie pas que nous sommes de survivants. Tout peut tourner très vite. Il y a beaucoup de sérénité mais beaucoup de vigilance également. » Surtout au vu du calendrier qui se profile : l’enchaînement Bourg-en-Bresse – Monaco – ASVEL sur trois des quatre prochaines affiches peut être de nature à ramener le BCM sur Terre…