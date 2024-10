Après un an de disette, le BCM Gravelines-Dunkerque s’adjuge l’Opalico au Portel !

Après avoir perdu les deux derbys l’an dernier (82-91 au Chaudron et 77-83 à Dewerdt), le BCM Gravelines-Dunkerque a remporté le premier Opalico de la saison en dominant nettement l’ESSM Le Portel en terre hostile (69-82).

La paire Watson Jr – Babb porte le BCM Gravelines-Dunkerque

Tout avait pourtant bien commencé pour les Stellistes. Dans un Chaudron chauffé à blanc, les coéquipiers d’Ivan Fevrier (15 points et 5 rebonds) ont démarré fort en infligeant un 9-2 d’entrée. Malgré ce départ canon, les locaux ont vu les Maritimes refaire peu à peu leur retard. Sous l’impulsion d’un duo Glynn Watson Jr. (17 points à 8/9 aux tirs et 9 passes décisives pour 24 d’évaluation) – Chris Babb (23 points à 5/11 aux tirs et 2 rebonds pour 17 d’évaluation), les hommes de Jean-Christophe Prat ont pris les commandes à l’issue de dix premières minutes équilibrées (16-22).

🥵| Le premier quart parfait de Glynn Watson Jr : 9 points à 100% au tir ! ☄️🔥 pic.twitter.com/kV6Rxkcsaj — DAZN France (@DAZN_FR) October 18, 2024

À l’image d’un premier quart-temps maîtrisé, les Gravelinois ont pris le large. Profitant de l’indiscipline porteloise et en s’appuyant sur un jeu en transition très efficace, le BCM Gravelines-Dunkerque a compté jusqu’à 14 longueurs d’avance au cœur du deuxième quart-temps (31-45, 17′). Revenu fort en fin de quart-temps, Le Portel a repris un éclat juste avant la mi-temps. Après vingt minutes intenses, le BCM a conservé l’avantage (39-48).

Le BCM provisoirement sur le podium

Comme en début de match, les joueurs d’Éric Girard sont revenus sur le parquet avec de bien meilleures intentions. Deandre Gholston (20 points) a sonné la révolte et permis aux locaux de revenir à trois petits points (45-48, 22′). Mais dans ce match de séries, rien ne pouvait arriver aux Maritimes. Tous les efforts déployés par les Stellistes sont restés vains tant le BCM a maîtrisé son sujet ce vendredi soir. En tête de 5 points à dix minutes de la fin (55-60, 30′), Gravelines-Dunkerque s’est offert une très belle victoire dans ce premier Opalico de la saison (69-82) et confirme ainsi sa bonne dynamique. Fort de ce quatrième succès en cinq rencontres, le BCM se place ainsi provisoirement sur le podium de Betclic ÉLITE ! Que le 0-10 de l’automne dernier semble désormais bien loin…