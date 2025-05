Vassilis Spanoulis et Desi Rodriguez sanctionnés par la Commission de Discipline de la LNB

La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de LNB s’est réunie en cette fin de saison régulière, le jeudi 15 mai, pour étudier les dossiers de Vassilis Spanoulis (AS Monaco) et Desi Rodriguez (Nanterre 92). Les deux acteurs ont été sanctionnés, mais cela n’influera pas sur les futures phases finales.

Dans le cas de Desi Rodriguez (1,96 m, 29 ans), la saison de l’ailier-fort a pris fin au terme de la saison régulière. Nanterre, 13e à l’issue des 30 matchs de championnat, ne dispute pas les playoffs, ni le play-in. S’il devait rester dans les Hauts-de-Seine ou tout simplement en LNB, le natif du Bronx louperait cependant le début du prochain exercice. En effet, il a écopé d’une sanction de deux matchs fermes pour un « comportement antisportif » lors de la rencontre à Cholet le 12 avril dernier.

Concernant Vassilis Spanoulis, l’entraîneur de l’AS Monaco a déjà purgé sa suspension à l’occasion du déplacement au Stade Rochelais le 13 mai dernier. Le Grec avait été sanctionné d’un match ferme, ainsi qu’un avec sursis, à la suite d’un « comportement antisportif » (contestation trop véhémente) face à la JL Bourg le week-end précédent. Lors du match face aux Burgiens, il avait été exclu de la rencontre, tout comme Matthew Strazel et Mike James.