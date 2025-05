« Comme à la maison » à Monaco, Matthew Strazel prolonge sur la durée avec la Roca Team !

À l’entame de l’une des semaines les plus importantes de son histoire, avec le Final Four de l’EuroLeague en ligne de mire, l’AS Monaco a décidé d’annoncer une nouvelle prolongation de contrat : celle de Matthew Strazel. Déjà signataire d’un contrat jusqu’en 2027, le meneur de jeu s’engage définitivement sur le long-terme en Principauté, avec un nouveau deal portant jusqu’en 2029.

Strazel, désormais l’un des hommes forts de l’AS Monaco

En cette saison 2024-2025, Matthew Strazel (1,82 m, 22 ans) s’est imposée comme l’une des pièces maîtresses de l’AS Monaco. Arrivé sur le Rocher en 2022 en provenance de l’ASVEL, le natif de Bourg-la-Reine s’est petit à petit imposé dans l’une des plus grosses écuries européennes. « J’ai envie de pouvoir gravir les échelons avec le club, de continuer à apporter ce que je sais faire, et d’être une pièce qui contribue à la réussite de cette équipe », disait-il au moment de sa prolongation de contrat l’été dernier.

PROFIL JOUEUR Matthew STRAZEL Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 22 ans (05/08/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,1 #46 REB 2,2 #143 PD 4,7 #12

Sous les ordres de Vassilis Spanoulis et après un été olympique couronné d’une médaille d’argent, c’est clairement ce qu’a accompli le combo-guard. En EuroLeague, il affiche des moyennes 8 points à 44% aux tirs et 2 passes décisives, avec un temps de jeu qui n’a cessé d’augmenter saison après saison (20 minutes en EuroLeague en 2024-2025).

« Les dirigeants sont prêts à miser sur moi, c’est pour cette raison que j’ai décidé de signer un nouveau contrat. » Matthew Strazel dans le communiqué du club

L’EuroLeague pour déjà son 7e trophée collectif ?!

Élu joueur du mois en Betclic ELITE pour la première fois de sa carrière en janvier, second pour le titre de Rising Star de l’EuroLeague, il s’agit bel et bien de la saison de l’explosion pour Matthew Strazel au plus haut niveau européen. Avec les pépins physiques de Jordan Loyd et Nick Calathes, il a clairement été le 3e arrière monégasque derrière Mike James et Élie Okobo.

Matthew Strazel, au palmarès déjà fleurissant à 22 ans à peine (quatre titres de champion de France, deux Coupe de France), va tenter d’ajouter un trophée qui manque à son armoire, ainsi qu’à celle de son club : l’EuroLeague. Seconde chance pour lui et l’ASM du 23 au 25 mai à Abu Dhabi, après la première tentative en 2023.