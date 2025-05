Au play-in, Saint-Quentin veut remporter “le genre de match que l’on a tous envie de jouer”

Pour espérer jouer les playoffs et un éventuel premier tour face à Paris, Saint-Quentin doit passer par deux matchs de play-in. Le premier se joue ce mardi 20 mai à Nancy, après avoir achevé la saison régulière à la dixième place suite à une dernière défaite à Limoges. Dans une vidéo publiée par le club, l’entraîneur Julien Mahé livre son sentiment avant la rencontre en Lorraine.

“Les détails vont compter sur cette dernière partie de saison”

Pour le technicien français, cette dernière chance de jouer les phases finales vient après une saison en deux temps : « La qualification en play-in est obtenue grâce à la magnifique première partie de saison. La deuxième partie de saison a été très compliquée, avec 11 défaites en 15 matchs, dont 6 qui se sont jouées sur deux possessions maximum. Ça s’est joué sur des détails, et ces détails vont maintenant compter sur cette dernière partie de saison”, indique-t-il.

Malgré une pointe de déception, le coach est parvenu à emmener l’équipe vers les objectifs qu’il s’était fixés.

“Se maintenir et ensuite aller chercher ce genre de match à enjeu. On a réussi ces objectifs-là en se hissant jusqu’en demi-finale de Leaders Cup, sans passer bien loin de la finale. On est allé chercher un play-in de BCL, où on s’est retrouvé dans une belle série face à Galatasaray. Maintenant, on a la troisième partie avec le play-in de Betclic ELITE”.

“À Nancy, le danger peut venir de partout”

Pour rejoindre le tableau principal des playoffs, Saint-Quentin doit deux victoires à l’extérieur, d’abord contre Nancy, avant d’éventuellement jouer le perdant de Chalon-sur-Saône – Dijon.

Dans un premier temps, le SLUC constitue une adversité de taille, tant “le danger peut venir de partout », avec « beaucoup de talents » et « un gros rythme ». Pour répondre au défi lorrain, le technicien attend de ses joueurs qu’ils soient “intenses, exigeants, bien concentrés, et collectifs pour contrôler ce qu’on a à contrôler”. L’accent sera mis sur “le repli défensif, le rebond et surtout bien jouer en attaque : se passer la balle, exécuter nos actions en espérant trouver de l’adresse face à une équipe qui n’a pas la défense comme qualité première”.

Si le SQBB n’arrive pas sur une bonne dynamique, Julien Mahé espère que l’enjeu et l’ambiance du play-in transcendera ses joueurs : “C’est un match évidemment difficile mais c’est le genre de match que l’on a tous envie de jouer, on travaille dur depuis août pour espérer ne pas être en vacances à la fin de la saison régulière et jouer ce genre de match. Ce sont des matchs très excitants, qui se jouent sur des détails et parfois sur le talent individuel des joueurs”.