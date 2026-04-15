Basket Landes lance sa semaine la plus importante de la saison européenne ce mercredi 15 avril face à Saragosse. Qualifiées pour le Final Six d’EuroLeague féminine, les Landaises affronteront Saragosse en quart de finale dans la salle même qui accueille la phase finale, avec un entre-deux programmé à 20h30 heure française. Avant ce choc, Process Corporation a publié une analyse vidéo de l’opposition, en mettant notamment l’accent sur la défense landaise et sur les solutions à trouver offensivement face au verrou espagnol.

Basket Landes face à un quart de finale à très haute difficulté

Le Final Six d’EuroLeague féminine se dispute à Saragosse du 15 au 19 avril 2026, avec des quarts de finale le mercredi, des demi-finales le vendredi et la finale le dimanche. Basket Landes entre en lice contre Saragosse, le club hôte, dans une affiche forcément délicate sur le terrain espagnol.

L’analyse proposée par Process Corporation insiste sur l’ampleur du défi. Le message est clair : Basket Landes s’attaque à une montagne, mais pas à une montagne imprenable. Le club landais a déjà montré cette saison qu’il pouvait bousculer les plus gros bras de la compétition, avec notamment une victoire de prestige contre Fenerbahçe, comme le rappelle aussi la communication officielle de la compétition autour des équipes qualifiées pour ce Final Six.

La défense landaise comme base de l’exploit

Dans sa vidéo, Process Corporation met en avant le principal socle de Basket Landes : sa défense. L’idée développée est celle d’une équipe capable de tenir le choc grâce à son intensité, sa polyvalence et ses rotations, pour ralentir une formation de Saragosse qui connaît déjà parfaitement les lieux.

Le duel de saison régulière entre les deux équipes montre d’ailleurs un affrontement serré. Basket Landes s’était imposé 65-63 à Saragosse avant de s’incliner 70-73 à domicile, ce qui confirme l’équilibre global de cette opposition à l’échelle de la saison.

L’enjeu offensif : trouver des points faciles

L’autre clé relevée par Process Corporation concerne l’attaque. Face à une équipe de Saragosse susceptible de fermer l’accès à la raquette et de pousser les extérieures landaises à prendre des tirs lointains, Basket Landes devra générer des points faciles.

Transition, rebond offensif et lecture des aides

L’analyse insiste sur plusieurs leviers : courir dès que possible, sanctionner sur rebond offensif et bien attaquer les aides défensives espagnoles. En clair, Basket Landes devra éviter de jouer trop souvent sur demi-terrain placé sans avantage initial. Dans un match couperet, la capacité à marquer en surnombre avant que la défense adverse ne se mette en place pourrait peser très lourd.

Une voie ouverte vers Galatasaray en cas d’exploit

En cas de qualification, Basket Landes retrouverait Galatasaray en demi-finale, une autre équipe que le club français a déjà battue cette saison. De quoi nourrir un peu plus l’idée avancée par Process Corporation : dans cette campagne européenne, l’impossible n’est pas forcément landais.