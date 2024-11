[Vidéo] L’entretien de Tiago Splitter sur le parquet de beIN SPORTS

Nommé tardivement à l’intersaison, Tiago Splitter (39 ans) a eu la lourde tâche de succéder à Tuomas Iisalo, coach qui a propulsé le club en EuroLeague la saison passée, à la tête de l’équipe professionnelle du Paris Basketball. Faire l’unanimité aussi éclair que réussi du coach finlandais dans la capitale française n’était pas chose aisée.

Et pourtant, les résultats pour l’ancien pivot brésilien. Avec un style de jeu se rapprochant de ses prédécesseurs, Tuomas Iisalo mais aussi Will Weaver, l’assistant-coach de la sélection brésilienne permet à Paris d’occuper la deuxième place aussi bien en Betclic ELITE (7 victoires et 2 défaites) qu’en EuroLeague (8 victoires et 3 défaites). Il a eu l’occasion de s’exprimer sur ses débuts à Paris sur le plateau de beIN SPORTS mais aussi de revenir sur son passage remarquée en NBA, avec notamment le titre de champion 2014 à San Antonio.