Du 23 au 29 juin en Mongolie, la Coupe du Monde de 3×3 aura lieu. À l’occasion du Big Twelve Tour, une série de trois étapes du 8 au 12 juin à Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Péray et Voiron), la FFBB a annoncé une liste de joueurs et joueuses convoqués pour les équipes de France.

12 joueuses et 9 joueurs ont été convoqués en vue de la Coupe du Monde 📝 📍 Saint-Jean-de-Maurienne (8 juin)

📍 Saint-Péray (9 juin)

📍 Voiron (11 et 12 juin) 🔗 https://t.co/l0s96wH8wF pic.twitter.com/SiHiBDxhMs — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 6, 2025

La surprise Aboudou chez les hommes

Dans la sélection masculine, parmi les neuf joueurs convoqués, on retrouve les habituels noms, avec champions olympiques Franck Seguela et Jules Rambaut, ainsi que de nombreux membres de la Team Toulouse (Suhard, Wilson, Djoko). La seule surprise de la liste de Karim Souchu est la convocation de Jordan Aboudou (2,01 m, 34 ans), Cette saison, l’ailier-fort a évolué entre la Chine, l’Islande et la troisième division espagnole.

Chez les femmes, le groupe est également très compact, avec 12 noms. On y retrouve des habituées comme Marie-Eve Paget (1,71 m, 30 ans) ou Marie-Michelle Milapie (1,92 m, 29 ans), mais pas Laëtitia Guapo. Dans la liste de François Brisson, l’on retrouve également Camille Droguet (1,75 m, 25 ans) et Coline Franchelin (1,69 m, 25 ans)., qui ont effectué le début de la prépation à l’EuroBasket 2025 avec les Bleus du 5×5.

Pour les équipes de France, l’objectif sera de redorer le blason tricolore après le flop de la Champions Cup, éliminé au 1er tour de cette nouvelle compétition en début d’année.