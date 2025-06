Paris n’est plus qu’à une victoire des finales LNB : inlassable scénario qui se répète pour la JL Bourg

C’est comme si l’influence d’Omar Sy, acteur français et désormais nouveau co-propriétaire du Paris Basketball, faisait déjà son oeuvre depuis quelques temps à l’Adidas Arena. Plus particulièrement face à un adversaire, la JL Bourg. Face au club de l’Ain, T.J. Shorts et ses partenaires ont pris l’habitude d’appliquer un seul et même scénario cette saison, à savoir être menés en début de rencontre, histoire de faire espérer, avant de faire un véritable cavalier seul avec T.J. Shorts dans le premier rôle. Avec une prestation de très haute volée de son meneur lors du match 2 (34 points pour 43 d’évaluation !), le Paris Basketball est désormais aux portes de revenir en finales LNB en menant 2 à 0 face à la JL Bourg.

À la fin, c’est encore Paris qui gagne contre la JL Bourg

Le parallèle des matchs 1 et 2 entre Paris et la JL Bourg est encore plus saisissant du fait de la courte période qui sépare ces deux rencontres, rythme infernal des playoffs oblige. Comme en ouverture de la série, Bourg-en-Bresse était devant à la pause (55-57), s’appuyant encore davantage sur son secteur intérieur, pourvu à son grand bonheur par Jean-Marc Pansa (16 points à 7/10 aux tirs) malgré sa blessure au match 1. Mais c’est comme si les Parisiens, menés jusqu’à 10 points dans le 2e quart-temps, étaient en mode diesel face à la Jeunesse Laïque, avec un moteur qui commence à tourner à plein régime seulement après la mi-temps.

C’est encore ce qu’il s’est passé ce vendredi 6 juin, avec une JL Bourg qui n’a pu que constater les dégâts, impuissante face à l’insolente réussite parisienne (58% aux tirs et 25/27 aux LFs), notamment à 3-points (14/30). Alors que Paris a commencé à retourner le cours des choses dans le 3e quart-temps (31-23), toute illusion de victoire burgienne a définitivement disparu au début du dernier acte. Avec plusieurs tirs extérieurs, dont un 3+1 assez improbable de T.J. Shorts, l’écart est passé de +6 à +20 en quelques instants (de 86-80 à 109-89 en 6 minutes), pour une victoire finale 117 à 103.

Performance all-time de T.J. Shorts

Si le scénario peut paraître lassant de par sa répétition, T.J. Shorts a lui cependant encore réussi à nous impressionner, après une nouvelle prestation de très grande classe. Du genre qui vous classe dans le top 10 des meilleures performances de l’histoire des playoffs, avec 34 points à 10/14 aux tirs, avec 11 passes décisives pour 1 ballon perdu totalisant ainsi 43 d’évaluation, le tout en seulement… 22 minutes de jeu !

Ainsi, le Paris Basketball est très bien parti pour retrouver les Finales LNB, un an après ses premières, perdues contre l’AS Monaco. Le club de la capitale dispose désormais de trois balles de série, avec d’abord deux à Ékinox, puis une éventuelle belle à l’Adidas Arena. Mais au vu du synopsis des deux dernières rencontres, on se demande bien comment Frédéric Fauthoux et sa bande vont pouvoir changer la fin de l’histoire qui se profile.