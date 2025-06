Evan Fournier expulsé après un geste obscène : la finale grecque entre Olympiakos et Panathinaïkos encore largement perturbée

Grèce - Alors que les incidents ont animé le début de la finale des playoffs du championnat grec entre l'Olympiakos et Panathinaïkos, le match 3 de ce vendredi 6 juin n'a pas fait exception à la règle. Evan Fournier a été expulsé après un geste obscène réalisé à l'encontre de supporters du Pana, tandis que Kendrick Nunn et Ergin Ataman ont été expulsés du côté des Verts. Au final, le club du Pirée l'a emporté (88-99) et se retrouve à une victoire du titre.