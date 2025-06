WNBA : Nouveau record d’invincibilité pour Marine Johannès et New York, les autres Françaises discrètes

Après huit matchs de saison régulière, le New York Liberty n’a toujours pas perdu ! Marine Johannès et ses coéquipières ont prolongé leur série de victoires face aux Washington Mystics (86-78) à DC. La victoire a été grandement acquise par le tandem Breanna Stewart – Sabrina Ionescu : l’intérieure a enregistré 26 points à 8/16 aux tirs, avec 11 rebonds ; quand Ionescu s’est illustrée par ses 7 passes décisives et 13 points. L’arrière américaine s’est emparée du record du plus grand nombre de 3-points inscrits dans l’histoire du Liberty, avec 401. Elle devient aussi la joueuse la plus rapide de l’histoire de la WNBA à atteindre la barre des 400 tirs à 3-points marqués, en seulement 151 matchs quand la légende Diana Taurasi avait eu besoin de 158 rencontres.

HERE’S TO A HISTORIC START🗽 pic.twitter.com/3bKBVxArmX — New York Liberty (@nyliberty) June 6, 2025

Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) a elle aussi participé à la fête, à hauteur de 3 points (1/2 à 3-points), 1 rebond et 1 passe en 15 minutes. Avec cette huitième victoire de rang, le Liberty établit son nouveau de record de victoires consécutives pour démarrer une saison, effaçant la marque précédente détenue par l’équipe en 1997 ! Plus que jamais favori avec Minnesota, New York envoie un signal clair dès le début de la saison: il faudra compter sur NY pour leur propre succession.

De l’autre côté du pays, dans l’Arizona, Phoenix s’est immédiatement ressaisi face aux jeunes Golden State Valkyries (86-77). Encore titulaire, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) a toutefois été rapidement replacée sur le banc. L’arrière tricolore a dû se contenter de 17 minutes pour 4 points, 1 rebond, 2 passes et 1 interception, afin de laisser sa place à Lexi Held. Sa remplaçante a fini meilleure marqueuse avec 24 points en 27 minutes.

Côté Valkyries, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) continue elle aussi de montrer qu’elle a sa place dans le cinq. Avec le plus faible temps de jeu des titulaires (22 minutes) mais la meilleure adresse du cinq (66,7%, à 4/6 au tir), Janelle Salaün boucle la rencontre avec 9 points et une passe décisive. Au vu de sa réussite, on peut regretter le manque de systèmes pour la mettre en situation de marquer, là où Kayla Thornton est ressortie du match avec un 4/13 qui fait tâche.

L’autre Française de l’équipe, Carla Leite (1,75 m, 21 ans), manque quant à elle toujours de temps pour s’exprimer. La jeune rookie est cantonnée à 7 minutes, pour 1 lancer franc marqué, 1 interception et 1 passe. Phoenix reprend sa marche en avant et reste deuxième de la conférence Ouest derrière Minnesota, en attendant les trois matchs en retard de Las Vegas.