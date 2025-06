25 ans d’attente. C’est ce qu’ont dû endurer les fans des Indiana Pacers pour retrouver les Finales NBA. Et ce samedi, au Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis, la fête fut belle. Portée par un Pascal Siakam de gala (31 points) et un Tyrese Haliburton clutch (21 points, 13 passes), la franchise de l’Indiana a écarté les New York Knicks (125-108) et remporté la série 4-2. Hier soir, ils ont récidivé en s’imposant en match 1 à OKC à la surprise générale sur un tir au buzzer et Tyrese Haliburton.

Ci-après, testez vos connaissances sur les français de NBA passés par Indiana !

Question 1 : Combien de Français ont joué pour Indiana ? A) 0

B) 2

C) 1 Afficher la réponse Réponse correcte : B) 2. Explication : 2 Français ont porté le maillot d’Indiana : Ian Mahinmi et Kevin Séraphin. Question 2 : Combien de Français ont été draftés par Indiana ? A) 2

B) 0

C) 1 Afficher la réponse Réponse correcte : C) 1. Explication : 1 Français a été drafté par Indiana, mais n’a jamais porté le maillot des Pacers. Question 3 : Qui est le seul Français drafté par Indiana ? A) Jaylen Hoard

B) Axel Toupane

C) Bilal Coulibaly

D) Jérôme Moïso Afficher la réponse Réponse correcte : C) Bilal Coulibaly. Explication : Bilal Coulibaly a été drafté en 7ème position de la draft 2023 par les Indiana Pacers. Il a immédiatement été échangé avec Washington, qui détenait le pick 8, devenu Jarace Walker. Question 4 : Quel Français a réalisé son career high contre les Pacers ? A) Nicolas Batum

B) Bilal Coulibaly, ironie du sort

C) Victor Wembanyama

D) Killian Hayes Afficher la réponse Réponse correcte : D) Killian Hayes. Explication : Le 7 avril 2023, Killian Hayes a établi son plus grand total de points sur un match contre Indiana, avec 28 points sous le maillot des Pistons. Il avait complété sa ligne statistique avec 4 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre. Question 5 : Quel Français a passé le plus de temps à Indiana ? A) Kevin Séraphin

B) Ian Mahinmi Afficher la réponse Réponse correcte : B) Ian Mahinmi. Explication : Ian Mahinmi a passé 4 saisons chez les Pacers, contre une seule pour Séraphin. Question 6 : Qui a réalisé la meilleure saison au scoring en moyenne ? A) Kevin Séraphin

B) Ian Mahinmi Afficher la réponse Réponse correcte : B) Ian Mahinmi. Explication : Avec 9,7 points de moyenne lors de sa dernière saison à Indiana, Ian Mahinmi a eu une meilleure saison au scoring que Kevin Séraphin, qui tournait à 4,7 points de moyenne en 2016-2017. Question 7 : Combien de points Victor Wembanyama avait-il inscrit lors du premier NBA Paris Game contre Indiana ? A) 42

B) 22

C) 30 Afficher la réponse Réponse correcte : C) 30. Explication : Le 23 janvier 2025, Victor Wembanyama et les Spurs avaient remporté le premier des deux NBA Paris Games face à Indiana (136-98). Wemby avait signé une performance monumentale : 30 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres en 32 minutes. Question 8 : Ian Mahinmi a inscrit plus de 2 000 points avec Indiana. A) Vrai

B) Faux Afficher la réponse Réponse correcte : B) Faux. Explication : Faux ! Ian Mahinmi s’était arrêté à 1599 points avec le maillot des Pacers. Question 9 : Mahinmi et Séraphin ont joué 4 matchs NBA ensemble chez les Pacers. A) Vrai

B) Faux Afficher la réponse Réponse correcte : B) Faux. Explication : Faux. Ian Mahinmi a quitté Indiana pour Washington à l’été 2016, lorsque Kevin Séraphin a fait le chemin inverse en quittant Washington pour Indiana ce même été. Question 10 : Qui était le coach de Ian Mahinmi à Indiana ? A) Rick Carlisle

B) Nate McMillan

C) Frank Vogel

D) Mike Budenholzer Afficher la réponse Réponse correcte : C) Frank Vogel. Explication : Durant ses 4 saisons à Indiana, Ian Mahinmi n’a connu qu’un seul entraîneur : Frank Vogel, head coach des Pacers de 2011 à 2016.

Alors, êtes-vous champion NBA ou finaliste malheureux? Quoi qu’il en soit, ce quiz était l’occasion de revivre les grandes heures des français de NBA aux Indiana Pacers.

