Chris-Ebou Ndow ne poursuivra pas à Cholet Basket

Cholet Basket ne repartira pas avec Chris-Ebou Ndow pour la saison 2025-2026. Le club des Mauges a annoncé le départ de son ailier norvégien sur les réseaux sociaux.

Arrivé à l’été 2024, Chris ne portera plus les couleurs de Cholet Basket la saison prochaine. Joueur clé sur le plan défensif, il s’est illustré par son intensité sur le terrain. Malgré une fin de parcours marquée par les blessures, il a su démontrer ses qualités sur le terrain.… pic.twitter.com/F0CoiWiBC9 — Cholet Basket (@CB_officiel) June 6, 2025

Arrivé à l’intersaison 2024, signant son retour en France, Chris-Ebou Ndow (1,98 m, 31 ans) a bien participé à la belle saison de Cholet Basket. En une vingtaine de matchs de Betclic ELITE, il a cumulé 8,6 points à 52% aux tirs dont 31% à 3-points, 5,4 rebonds et 1 interception pour 11,5 d’évaluation sur un temps de jeu moyen de 22 minutes. En FIBA Europe Cup, ses statistiques étaient proches : 8,4 points, 5,6 rebonds et 1 passe décisive en 14 matchs joués. Un rendement régulier et précieux, particulièrement à l’aile. Son aventure choletaise a cependant été écourté par une blessure au torse début avril à l’entraînement, ce qui a mis fin prématurément à sa saison, le privant notamment des playoffs de Betclic ELITE.

Ancien joueur de Denain (2019-2021) et Boulazac (2021-2022) en Pro B, Chris-Ebou Ndow a ainsi vécu une belle découverte de la Betclic ELITE, malheureusement écourtée par un pépin physique.