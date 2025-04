Adama Bal et Daniel Batcho participent au PIT à partir de ce mercredi

Adama Bal (2,01 m, 21 ans), passé par Santa Clara, et Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans), qui portait les couleurs de Louisiana Tech cette saison, font partie des joueurs sélectionnés pour participer au Portsmouth Invitational Tournament 2025. Ce tournoi, réservé à certains des meilleurs seniors universitaires américains, se tiendra du 16 au 19 avril à Portsmouth, en Virginie, et marque le premier pas vers une carrière professionnelle pour beaucoup de joueurs non attendus à la Draft NBA.

Next up is a player joining us from Louisiana Tech! Welcome Daniel Batcho #PIT25 pic.twitter.com/C65Gr6i048 — P.I.T. (@PIT_Basketball) April 12, 2025

Une vitrine pour les scouts NBA et internationaux

Le Portsmouth Invitational Tournament (PIT) est depuis plus de 70 ans une étape incontournable pour les joueurs de dernière année NCAA qui aspirent à une carrière professionnelle. Dans le gymnase du Churchland High School, les scouts NBA comme les recruteurs internationaux scrutent les profils susceptibles de se faire une place dans le monde pro.

Ni Adama Bal ni Daniel Batcho ne figurent parmi les favoris pour la Draft NBA 2025, mais leur présence au PIT leur permet de se montrer face à une concurrence de haut niveau. Passé par Arizona puis Santa Clara, Adama Bal a affiché des progrès notables ces deux dernières saisons avec les Broncos dans la West Coast Conference. Quant à Batcho, après Arizona, Texas Tech puis Louisiana Tech, il a su se relancer avec deux saisons solides dans la C-USA.

𝐡𝐞𝐚𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐏.𝐈.𝐓 wishing @adama_bal good luck as he heads to Portsmouth, VA to showcase his skills in the Portsmouth Invitational Tournament ‼️#StampedeAhead pic.twitter.com/YRSavCMQUZ — Santa Clara Men's Basketball (@SantaClaraHoops) April 10, 2025

Ce tournoi sera donc une opportunité majeure pour les deux Français de convaincre et d’attirer l’œil, que ce soit pour des opportunités en NBA (two-way contracts, Summer League) ou à l’étranger, notamment en Europe.