Aleksandar Lazic toujours avec la JDA Dijon

Alors qu’Aleksandar Lazic souhaitait quitter Dijon pendant la trêve afin de répondre favorablement à une offre émanant de Ligue Adriatique, l’intérieur bosnien n’a pas obtenu gain de cause pour le moment. Jeudi matin, l’ancien intérieur du Buducnost Podgorica s’est présenté à la reprise de l’entraînement de la JDA.

Interrogé par Le Bien Public, son nouvel entraîneur Laurent Legname a indiqué qu’il aimerait conserver le même effectif, tout en faisant parfaitement comprendre qu’un départ était tout sauf irréaliste. « Au 4 janvier, on repart sur le même collectif, on va voir au fil des jours. Moi Laurent Legname, en tant que coach, par rapport à ce que j’ai vu depuis le 14 décembre, c’est-à-dire il y a trois semaines, mon souhait c’est que je garde les dix mêmes joueurs. Après je sais par expérience et dans ce milieu-là, que chaque année, de plus en plus, cela ne dépend pas que du souhait du coach. À moi de m’adapter en fonction de ce qu’il peut arriver éventuellement. »

Auteur de 8,3 points à 42%, 4,4 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne en 24 matchs toutes compétitions confondues, Aleksandar Lazic a réalisé l’une de ses meilleures sorties juste avant la trêve (17 d’évaluation contre Roanne).